Ukraińska kontrofensywa przynosi efekty na mapie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński ogłosił, iż ukraińska kontrofensywa zmusiła wojska rosyjskie do wycofania się z północno-wschodniego obwodu charkowskiego i skłoniła prokremlowskiego władze do wezwania do ewakuacji.

Flaga Ukrainy. Fot. flickr.com

Sukcesy w obwodzie Charkowskim

Prorosyjski szef administracji miasta Kupiańsk, Witalij Ganczew, wezwał kobiety i dzieci do ewakuacji z miasta w miarę zbliżania się sił ukraińskich. Ganczew powiedział, że miasto jest stale „pod ukraińskim terrorem” i doświadcza ciągłych ataków rakietowych ze strony Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińscy urzędnicy odmówili komentarza na temat ofensywy w północno-wschodniej części Ukrainy, jednak filmy udostępniane w mediach społecznościowych pokazują ukraińskich żołnierzy wyzwalających miasto Bałaklija i pobliskie wioski we wschodniej części obwodu charkowskiego. Cała operacja miała na celu zaskoczenie sił rosyjskich po nasilającym się konflikcie na południu Ukrainy w okolicach miasta Chersoń.

W ostatnich tygodniach Rosja przegrupowała część sił na południe, aby wzmocnić swoje szeregi przed ukraińską kontrofensywą w rejonie Chersonia. Podczas gdy południowy front będzie jednym z głównych miejsc konfliktu, ukraińskie natarcie w Charkowie może rozciągnąć siły rosyjskie na dwa różne miejsca przed nadchodzącą zimą. Operacje Ukrainy w okolicach Chersonia zmusiły siły rosyjskie do koncentracji swoich wojsk na południe, umożliwiając siłom ukraińskim przeprowadzenie lokalnych, ale skutecznych kontrataków w rejonie Iziumu. Rosyjscy analitycy twierdzą że nacisk sił ukraińskich na Kupiańsk ma na celu odcięcie linii zaopatrzenia do strategicznego miasta Izium na południu.

– Łączna powierzchnia terytorium zwróconego Ukrainie w kierunku Charkowa i Chersonia wynosi około 700 km kwadratowych – powiedział generał brygady Ołeksij Gromow, zastępca szefa jednostki operacyjnej w sztabie generalnym.

Ukraińcy uderzyli na ponad 400 celów za pomocą systemów rakietowych HIMARS, które mają dużą siłę rażenia i przynoszą odpowiednie efekty.

Pomoc sojuszników

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział na czwartkowym spotkaniu zachodnich i ukraińskich szefów obrony w bazie lotniczej Ramstein, że Waszyngton zatwierdził 675 milionów dolarów wsparcia wojskowego dla Kijowa. Pomoc obejmie amunicję do systemów rakietowych dalekiego zasięgu, dodatkowe haubice i artylerię, pojazdy opancerzone oraz inną, niezbędną broń. – Ukraińskie siły zbrojne zainspirowały świat swoją determinacją w obronie demokracji przed bezwzględnym atakiem ze strony Rosji” – powiedział Austin.

Administracja Bidena ogłosiła zamiar rozdysponowania pomocy wojskowej o wartości 2,2 miliardów dolarów dla Ukrainy i 18 innych krajów zagrożonych przez Rosję.

Od początku rosyjskiej inwazji Waszyngton przekazał Ukrainie sprzęt o wartości ponad 14,5 miliarda dolarów.

Financial Times/CNN/Wojciech Gryczka