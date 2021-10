Ukraina zapowiada odwet, jeśli Rosja zatrzyma dostawy gazu Alert

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Litwy. Fot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– Jeśli Rosja zatrzyma dostawy gazu, Ukraina podejmie środki odwetowe – powiedział minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba.

– Rosja jeszcze nie zatrzymała dostaw gazu przez Ukrainę. Jeżeli Kreml zdecyduje się to zrobić i zniszczy resztki reputacji jako dostawcy surowców do Europy, mamy do dyspozycji szereg asymetrycznych kroków odwetowych – zapewnił Kuleba.

Ukraina obawia się, że w razie rozpoczęcia dostaw gazu przez sporny gazociąg Nord Stream 2 do Niemiec, Rosjanie użyją go do przekierowania wolumenów słanych dotąd przez jej terytorium, a przez to zagrożą stabilności sektora gazowego i politycznej tego kraju.

Interfax/Wojciech Jakóbik