Ukraińcy będą mogli bez przeszkód sprowadzać gaz przez Polskę Alert

Gaz-System. Fot. gazsystemlaboratoria.pl.

Gaz-System poinformował, że podjął decyzję o udostępnieniu przepustowości ciągłej gazociągów na Ukrainę. Oznacza to, że Ukraińcy będą mieli stały dostęp do gazu ziemnego docierającego przez Polskę od szóstego marca do odwołania i będą mogli wykupić przepustowość potrzebną do jego sprowadzenia.

Ukraina sprowadza fizycznie gaz przez Polskę, Słowację i Węgry z Unii Europejskiej. Są to ilości gazu sprowadzane na mocy kontraktów długoterminowych oraz zamówień na krótszy termin. Przepustowość ciągła daje dostęp do takich produktów dziennych i śróddziennych w zależności od zapotrzebowania operatora GTSOUA. – Rozwiązanie takie daje użytkownikom sieci korzystającym z połączenia gazowego Polska- Ukraina pewność realizacji dostaw gazu ziemnego do potrzebujących go odbiorców na Ukrainie – tłumaczy Gaz-System.

Trwają rozmowy na temat rozwoju dostaw LNG z terminalu w Świnoujściu przez Polskę na Ukrainę. PGNiG z Polski i ERU z Ukrainy rozwijają dostawy, a na przełomie roku sprowadziły po raz kolejny świnoujski gaz skroplony nad Dniepr. Premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej wizyty w Kijowie mówił także o budowie nowego połączenia, czyli Gazociągu Polska-Ukraina. Ta współpraca jest obecnie zagrożona przez atak Rosji na Ukrainę.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik