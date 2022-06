Scholz, Macron i Draghi w Kijowie. „La Stampa” podaje datę wizyty Alert

Pierwszy raz od momentu ataku Rosji na Ukrainę, Olaf Scholz i Emmanuel Macron odwiedzą prezydenta Zełenskiego. Wizyta ma się odbyć w najbliższych dniach.

Wołodymyr Zełeński w Davos. Fot. YouTube.

Scholz, Macron i Draghi w Kijowie

Przedstawiciele trzech państw unijnych pojadą do Kijowa i pierwszy raz od momentu ataku Rosji na Ukrainę odwiedzą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premie Włoch Mario Draghi według dziennikarzy włoskiego dziennika „La Stampa”, rozmowy mają dotyczyć otwarcia kandydatury Ukrainy do dołączenia do unii Europejskiej. Jak podaje „La Stampa”, wizyta ma odbyć się w najbliższy czwartej (tj. 16.06).

Politycy pojawią się osobiście na Ukrainie. Spotkanie głów państw ma się odbyć przed szczytem G7, czyli grupy siedmiu najważniejszych państw świata pod względem gospodarczym. Szczyt jest planowany w terminie 26-28 czerwca.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska