Amerykanie chcą rozmawiać z Huawei o standardach bezpieczeństwa sieci 5G

Amerykański Departament Handlu pracuje nad regulacjami, które pozwoliłyby amerykańskim firmom współpracować z chińskim Huawei w zakresie ustanawiania standardów dla sieci 5G.

Inżynierowie w niektórych amerykańskich firmach technologicznych przestali współpracować z Huawei w celu opracowania standardów po tym, jak Departament Handlu wpisał chiński koncern na swoją czarną listę. Uniemożliwiło to Amerykanom branie udziału w dyskusjach, podczas których ustanawiane są sandardy bezpieczeństwa sieci 5G, a Huawei robił to z innymi graczami. Po prawie roku niepewności departament opracował nowe regulacje, która ma rozwiązać ten problem. Pozwalałyby one firmom amerykańskim uczestniczyć w organach normalizacyjnych, których Huawei jest również członkiem.

Projekt jest w trakcie ostatecznego przeglądu w Departamencie Handlu i, jeśli zostanie zatwierdzony, trafi do innych agencji. Nie jest jasne, jak długo zajmie pełen proces lub czy inna agencja nie zgłosi sprzeciwu. Celem działań administracji amerykańskiej jest to, żeby konkurencyjne wobec Huawei firmy ze Stanów Zjednoczonych były konkurencyjne na rynku 5G, doychczas zdominowanym przez Chińczyków.

Huawei był oskarżany przez rząd Stanów Zjednoczonych o wykorzystywanie sieci 5G do kradzieży danych osobowych i szpiegostwa oraz obchodzenie sankcji amerykańskich wobec Iranu. Chiński gigant telekomunikacyjny konsekwentnie odpiera te zarzuty.

Reuters/Michał Perzyński