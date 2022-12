Zużycie paliwa lotniczego w USA jest w tym roku wyższe niż przed pandemią Alert

Jak wynika z raportu amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu (TSA), średnie zużycie paliwa lotniczego w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku było jak dotąd niższe niż w 2019 roku, chociaż liczba pasażerów linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych prawie powróciła do poziomu z 2019 roku w ostatnich miesiącach.

Jak dotąd w 2022 roku zużycie paliwa do silników odrzutowych wynosiło średnio 1,5 miliona baryłek dziennie. Dla porównania, zużycie paliwa lotniczego w 2019 roku wyniosło średnio 1,7 mln baryłek dziennie. W 2020 roku zużycie paliwa do samolotów w USA znacznie spadło z powodu pandemii COVID-19. Wraz ze złagodzeniem ograniczeń w podróżowaniu w drugiej połowie 2020 roku, a zwłaszcza w 2021 roku, konsumpcja paliwa lotniczego stopniowo rosła. W drugiej połowie 2021 roku wyniosła ona 1,5 mln baryłek dziennie i utrzymuje się na tym poziomie do 2022 roku.

Zużycie paliwa do silników odrzutowych utrzymuje się na pewnym stałym poziomie od lipca 2021 roku, chociaż dane rządowe sugerują, że liczba pasażerów linii lotniczych zbliżyła się do wartości z 2019 roku. Ograniczenia w podaży siły roboczej, a także wysokie ceny paliwa skłoniły przewoźników lotniczych do konsolidacji lotów pomimo rosnącego popytu ze strony pasażerów.

Energy Information Administration/Michał Perzyński