Pierwsze czytanie ustawy offshore w połowie grudnia Alert

Na stronie Sejmu pojawiła się informacja, że 15 grudnia odbędzie się posiedzenie komisji energii, klimatu i aktywów państwowych, które będzie pracować nad ustawą offshore – zdradził przedstawiciel resortu klimatu.

– Jesteśmy na dobrej ścieżce. Wierzę w to, że pierwsze czytanie ustawy offshore odbędzie się 15 grudnia – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. – Chciałbym ustawa weszła w życie najpóźniej w styczniu 2021 roku, aby dać czas inwestorom, by mogli ubiegać się o wsparcie. Proces pierwszej fazy wsparcia musi się zakończyć do 30 czerwca 2021 roku.

Resort spodziewa się, że w pierwsza fazie wsparcia zostanie wykorzystana pula środków dla 5,9 GW mocy wiatrowych, a następne fazy pozwolą zbudować w sumie 11 GW morskich farm wiatrowych wartych 130 mld złotych zgodnie z planami z Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. – To wielki projekt cywilizacyjny, który pozwoli nam w przyszłości pozyskiwać wodór dla polskiej gospodarki – podsumował.

Wojciech Jakóbik