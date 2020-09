Volkswagen chce zdobyć przewagę technologiczną nad Teslą Alert

Logo Volkswagena. Fot. pixabay.com

– Volkswagen AG jest w stanie wyprzedzić Teslę zarówno pod względem liczby produkcji samochodów elektrycznych, jak i rozwoju oprogramowania – powiedział w wywiadzie dla Welt am Sonntag przewodniczący rady zakładowej Volkswagena Bernd Osterloh.

– Jeśli Tesla utworzy trzy fabryki, w których będzie można produkować od 300 000 do 500 000 samochodów, mówimy o liczbie sztuk od 900 000 do 1,5 miliona. Chcemy osiągnąć to samo w 2023 roku, prawdopodobnie nawet wcześniej – powiedział Osterloh.

Osterloh powiedział również, że zespół zadaniowy inżynierów „Artemis” pod kierownictwem dyrektora generalnego Audi, Markusa Duesmanna, zdobędzie przewagę technologiczną nad Teslą.

Bloomberg/Michał Perzyński