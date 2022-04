W Orlen Południe powstaje innowacyjny bioprodukt Alert

Rafineria Trzebinia - Orlen Południe fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W Grupie Orlen uruchomiono pierwszą w Polsce pilotażową instalację do produkcji ekologicznego kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Inwestycja o wartości 10 mln zł została zrealizowana w rafinerii Trzebinia należącej do spółki Orlen Południe.

Po zakończeniu pilotażu instalacja ma być rozbudowana, a produkcja kwasu mlekowego docelowo zwiększona do 5 tys. ton rocznie. Taka ilość pozwoli na pokrycie ponad połowy krajowego zapotrzebowania na ten bioprodukt. Jest on powszechnie stosowany w nowoczesnym przemyśle, m.in. w branży chemicznej, spożywczej, kosmetycznej czy farmaceutycznej.

– Budujemy kompetencje w innowacyjnych obszarach, maksymalizując w ten sposób zyski i wzmacniając przewagi konkurencyjne. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy produkcję kwasu mlekowego, wykorzystując do tego mikroorganizmy. Tworzymy bioprodukt, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na świecie. Ekologiczna inwestycja zrealizowana w ORLEN Południe przyniesie nam wymierne korzyści biznesowe i będzie kolejnym ważnym krokiem w przekształcaniu spółki w nowoczesną biorafinerię. Przyczyni się także do realizacji celów założonych w naszej strategii, ukierunkowanej na osiągnięcie neutralności emisyjnej Grupy Orlen do 2050 roku – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Kwas mlekowy wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu. Szeroko stosowany jest jako środek zakwaszający oraz konserwant. W przemyśle cukierniczym może np. polepszać strukturę i objętość wypieków. Ponadto kwas mlekowy oraz jego pochodne znalazły zastosowanie w branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej jako naturalne składniki nawilżające. Produkt może być też wykorzystywany do wytwarzania materiałów ekologicznych jako alternatywa dla plastiku. Wytworzony z niego polilaktyd (PLA) służy m.in. do wyrobu biodegradowalnych opakowań. PLA stosuje się też w przemyśle budowlanym, technice, optyce oraz przemyśle samochodowym. Z uwagi na swoje właściwości, m.in. przezroczystość, PLA jest wykorzystywany także przy produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Przy produkcji kwasu mlekowego w ORLEN Południe wykorzystywane są mikroorganizmy. To one przerabiają surowce pochodzenia organicznego w pełnowartościowy i przyjazny środowisku produkt. Głównym surowcem jest tu melasa, będąca odpadem przy produkcji cukru.

W Polsce dotychczas nie wytwarzano kwasu mlekowego, a jego niedobory w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmuszały do importowania go z Azji i Europy Zachodniej. Nowo powstała instalacja na etapie pilotażu będzie wytwarzać 5 ton kwasu mlekowego rocznie. Jej uruchomienie to pierwszy krok do uzyskania produkcji na pełną skalę, czyli do 5 tys. ton rocznie. Obecnie w Polsce zapotrzebowanie na ten bioprodukt wynosi ok. 8 tys. ton rocznie. Docelowo Orlen Południe pokryje więc ponad połowę krajowego popytu.

PKN Orlen/Michał Perzyński