W poniedziałek ruszają rozmowy z Brukselą o umowie społecznej z górnikami

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń / Fot. Bartłomiej Sawicki

W poniedziałek, 13 września tego roku ruszają rozmowy rządu polskiego z Komisją Europejską o notyfikacji porozumienia w sprawie umowy społecznej o wygaszaniu sektora górniczego do 2050 roku. Taką informację przekazał Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za transformację sektora energetycznego po jednym z paneli dyskusyjnych Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Konsolidacja sektora górniczego?

Soboń pytany o potencjalną konsolidację sektora wydobywczego warunkował ją wynikiem analiz w sprawie aktywów wydobywczych Tauron Wydobycie, Polskiej Grupy Górniczej i Węglokoks Kraj.

– Dojdzie na pewno do przejęcia udziałów w tych trzech spółkach przez Skarb Państwa, tak aby to on był decydentem i w 100 procentach odbiorcą pomocy publicznej. Koncentrujemy się obecnie nad sposobem przejęcia i rynkową wyceną tych aktywów – powiedział minister.

Dodał, że możliwe jest doprowadzenie tego procesu do finału do końca roku. Zaznaczył, że Jastrzębska Spółka Węglowa i Lubelska Bogdanka nie biorą w nim udziału.

Interwencyjne zakupy węgla?

Artur Soboń wskazał, że Agencja Rezerw Materiałowych może dokonać interwencyjnych zakupów nadwyżek węgla od Polskiej Grupy Górniczej. . – Ceny węgla rosną, a sytuacja branży wydobywczej się poprawia – dodał.

Czas na notyfikację umowy z górnikami. Czy z energetykami także?

– W najbliższy poniedziałek 13 września rozmawiamy z Komisją o procedurze prenotyfikacji umowy z górnikami zawartej wiosną. Rozmawiamy i odpowiadamy na pytania Komisji – powiedział Soboń. Dodał, że rząd nie przesądza tego, czy będzie wymagana notyfikacja analogicznej umowy z sektorem energetyki. – Jesteśmy cały czas w kontakcie z Komisją Europejską. To, czy notyfikacja będzie potrzebna, będzie zależeć od wielkości i samego mechanizmu pomocy publicznej. Nie przesądzamy tego – powiedział minister Soboń.

Strategia NABE zostanie przyjęta jeszcze we wrześniu

Soboń zapowiedział także, że do końca września powinna być przyjęta przez rząd strategia NABE, a do końca roku będzie znana szczegółowa konstrukcja Agencji. W przyszłym roku ma zostać ostatecznie stworzona.

