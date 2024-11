W sklepach coraz więcej automatów kaucyjnych

Sieci handlowe przygotowują się do systemu kaucyjnego, który od października 2025 roku będzie obowiązywał wszystkie placówki. Lokalizacji z automatami do odbioru opakowań ze szkła, plastiku i aluminium jest coraz więcej. W wielu miejscach trwają testy maszyn. Na rynek wchodzą też firmy, które chcą zarobić na recyklingu i nowych przepisach.

W sklepach sieci Lidl i Kaufland już od jakiegoś czasu możemy korzystać z automatów do zwrotu butelek plastikowych. W Lidlu zwrot plastikowej butelki czy puszki do Butelkomatu to 5 groszy rabatu na kuponie przy zakupach za minimum 2 PLN w sklepie, w którym zostały oddane butelki. W sklepach Kaufland natomiast klient może oddać butelkę zwrotną (szklaną) w tzw. kasie butelkowej albo w automacie TOMRA. W zamian otrzymuje bon na kwotę odpowiadającą sumie kaucji za wszystkie zwrócone butelki, kupione wcześniej w sklepie Kaufland.

Testy w Carrefour

W sieci sklepów Carrefour także powoli pojawiają się automaty do zwrotu butelek. W 36 lokalizacjach w Warszawie i najbliższej okolicy, stanęły automaty, w których będzie można odpłatnie oddawać zużyte opakowania ze szkła, plastiku i aluminium. W tym przedsięwzięciu wzięli udział: jeden z pierwszych zarejestrowanych na polskim rynku operatorów system kaucyjnego PolKa – Polska Kaucja, sieć sklepów Carrefour Polska, operator logistyczny InPost oraz producent wody Muszynianka. Według deklaracji Carrefour system wyjdzie z fazy testów w 2025 roku.

– Nasz pilotaż to nie tylko zachęcanie Polaków do zwracania odpadów, ale także edukacja oraz całkowita zmiana nawyków konsumenckich. Promowane dotąd hasło „zgnieć i wyrzuć do właściwego pojemnika” zmieni się o 180 stopni, na hasło „nie wyrzucaj, nie zgniataj, oddaj w punkcie zakupu i odbierz kaucję” - powiedziała podczas inauguracji systemu wiceprezeska i sekretarz generalna Carrefour Polska, Justyna Orzeł.

Biedronka wybiera automat

Sklepy konkurencyjne mają już w swoich placówkach handlowych automaty do zwrotu butelek za kaucją. W sieci Biedronka trwają testy przed wyborem najlepszego automatu.

– Obecnie oczekujemy na dookreślenie finalnych rozwiązań w zakresie prawnym m.in. co do oznakowania produktów kaucyjnych, operatorów systemu na rynku i wielu innych aspektów, które wymagają sfinalizowania przed ostatecznym jego wdrożeniem w życie. Jednocześnie prowadzimy testy w 15 sklepach z 6 dostawcami urządzeń do zbiórki automatycznej w celu wyboru docelowego urządzenia, który w sposób optymalny spełni nasze wymagania. Testy mają na celu przygotowanie i sprawdzenie wewnętrznych procesów operacyjnych i szkoleniowych. Decyzja o rozszerzeniu liczby placówek biorących udział w testach będzie uzależniona od możliwości technicznych naszych placówek i wyników analiz różnych wariantów maszyn – poinformował Biznes Alert menedżer ds. Merchandisingu w sieci sklepów Biedronka, Bartłomiej Jurowicz.

InPost stawia na Zwrotomaty

InPost najpierw wprowadził automaty kaucyjne w sieci sklepów Carrefour. Teraz firma planuje instalację swoich własnych maszyn do odbioru opakowań – Zwrotomatów. Firma zarejestrowała już w Państwowym Urzędzie Patentowym logotyp nowego urządzenia, nazwa także została zastrzeżona.

Firma podkreśla, że kluczowym elementem jej strategii jest innowacyjność i będzie inwestować w nowoczesne technologie. – Testujemy Zwrotomaty, aby zapewnić klientom wygodę i łatwość w recyklingu odpadów, oceniamy także ich niezawodność. Wraz m.in. z Carrefour i operatorem systemu kaucyjnego PolKa przeprowadzamy testy maszyn w warszawskich sklepach. Rozważamy i analizujemy nasz udział w systemie kaucyjnym – powiedział nam rzecznik prasowy InPostu, Wojciech Kądziołka.

Szklana butelka za złotówkę

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która przesuwa start systemu kaucyjnego o dziewięć miesięcy. Nowy termin wdrożenia systemu to 1 października 2025 roku.

Według nowych przepisów duże sklepy o powierzchni powyżej 200 m2, będą miały obowiązek odbierać puste opakowania i zwracać kaucje klientom. Natomiast mniejsze punkty handlowe, będą miały możliwość dobrowolnego przystąpienia do systemu odbioru opakowań.

Do ceny produktów w opakowaniach objętych systemem (plastikowe butelki, szklane butelki wielorazowego użytku oraz metalowe puszki) będzie doliczana kaucja. Będzie ją można odzyskać, oddając opakowania w wyznaczonych punktach. Nieodebrana kaucja zostanie natomiast przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

Kaucja będzie wynosiła 0,50 PLN za butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, 0,50 PLN za puszki metalowe o pojemności do 1 litra i 1,00 PLN za butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.