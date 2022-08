Decyzją premiera spółki grzewcze będą kupować węgiel cały sezon Alert

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przedłużył do końca sezonu grzewczego decyzję zobowiązującą spółki energetyczne do kupienia i sprowadzenia węgla odpowiedniego do gospodarstw indywidualnych.

Premier Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM/P.Tracz/CC

Decyzja premiera w sprawie węgla

W połowie lipca premier wydał decyzję zobowiązującą PGE Paliwa oraz Węglokoks do kupienia i sprowadzenia do 31 października łącznie 4,5 mln ton węgla.

– Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby węgla było wystarczająco dużo, nie tylko do końca tego roku – tak, jak moja pierwotna decyzja wskazywała spółkom energetycznym na zakup do końca października, teraz przedłużyłem ją do końca sezonu grzewczego po to, żeby węgiel ściągać nawet na zapas. Wolę, żeby było go za dużo niż za mało – przekazał premier podczas konferencji prasowej.

Ponadto Mateusz Morawiecki powiedział, że oprócz wydobycia krajowego wykorzystywany jest import poprzez porty krajowe. Ich przepustowość jest jednak zbyt mała. Dlatego wykorzystywane są także porty na Łotwie, porty ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia), jak również droga kolejowa.

Polska Agencja Prasowa/ISBnews/Szymon Borowski