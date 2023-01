Chevron sprowadza ropę i paliwa z Wenezueli, aby zastąpić dostawy z Rosji Alert

Amerykański koncern energetyczny Chevron wysłał dwa tankowce do Wenezueli w celu odebrania dwóch ładunków wenezuelskiej ropy. Dostawy z Wenezueli mają zastąpić te dotychczas płynące z Rosji.

Protesty w Wenezueli. Fot. Pixabay

Są to pierwsze odbiory ropy z tego kraju od 2018 roku, kiedy rząd USA wprowadził sankcje na Caracas za sfałszowanie wyborów prezydenckich, w których wygrał urzędujący, antyamerykański prezydent Nicolas Maduro. W listopadzie rząd USA udzielił Chevronowi sześciomiesięcznego wyłączenia z zastosowania sankcji, aby spółka mogła sprowadzać ropę od państwowego koncernu Wenezueli PDVSA. Ropa wenezuelska jest dla Amerykanów istotna ze względu na właściwości chemiczne ropy wydobywanej w USA. Póki co Chevron ma sprowadzić testową partię surowca do jednej ze swoich rafinerii w Missisipi.

Ropa wydobywana z łupków jest lekka i słodka, co powoduje problemy przy przerobie w starszych instalacjach amerykańskich rafinerii. Ponadto ropa ta nie daje uzysków odpowiednich paliw w przypadku np. oleju napędowego czy oleju opałowego. Aby zaspokoić rynek w średnie i ciężkie destylaty, amerykańskie rafinerie muszą mieszać ze sobą lekki gatunek ropy amerykańskiej (np. WTI) z ciężkimi i kwaśnymi gatunkami np. wenezuelskim gatunkiem Hamaca. Mieszanie (blending – przyp. red.) pozwala uzyskać paliwo odpowiedniej właściwości.

Po 2018 roku i wprowadzeniu sankcji na wenezuelską ropę amerykanie zmuszeni zostali sprowadzać gotowe produkty naftowe z Rosji. Amerykanie sprowadzali rosyjski ciężki olej opałowy i stosowali go do mieszania z lekką ropą. W kwietniu 2022 roku Waszyngton wprowadził sankcje na rosyjskie produkty naftowe co spowodowało ryzyku niedoboru paliw w USA. Amerykanie tłumaczą wprowadzenie półrocznego wyłączenia stosowania sankcji wobec koncernu PDVSA, dając szansę na poprawę obustronnych relacji rządowi w Caracas W 2023 roku w Wenezueli odbędą się wybory prezydenckie.

Wcześniej rząd USA udzielił zgody m.in. włoskiemu ENI i hiszpańskiemu Repsolowi na sprowadzenie ropy z Wenezueli w ramach rozliczenia długów, które wenezuelska firma posiada wobec europejskich koncernów.

Wiosną 2022 roku USA, Kanada i Wielka Brytania postanowiły zrezygnować z zakupów produktów naftowych z Rosji w ramach restrykcji za rosyjską inwazję na Ukrainę. Podobne sankcje wejdą w życie w przypadku Unii Europejskiej od 5 lutego 2023 roku

Reuters/Mariusz Marszałkowski