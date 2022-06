Wielka Brytania potępia działania Rosji w Ukrainie Alert

Brytyjski premier Boris Johnson potępił rosyjską inwazję na Ukrainę, mówiąc w przemówieniu telewizyjnym, że Władimir Putin „zaatakował przyjazny kraj bez żadnej prowokacji i bez żadnej wiarygodnej wymówki”.

Boris Johnson. Fot. Flickr

Boris Johnson potępia Putina

– Nasze najgorsze obawy się spełniły, a wszystkie nasze ostrzeżenia okazały się tragicznie trafne – powiedział Johnson.

Zwracając się do narodu rosyjskiego, dodał: „Nie mogę uwierzyć, że zrobiono to w Waszym imieniu, ani że naprawdę chcecie statusu pariasa, jaki przyniesie to reżimowi Putina”.

Wezwał także do położenia kresu uzależnieniu Europy od rosyjskiej ropy i gazu.

Nie przedstawił on jednak szczegółów działań Wielkiej Brytanii, mówiąc jedynie, że pracuje z sojusznikami nad „ogromnym pakietem sankcji gospodarczych” mającym na celu „uderzenie w rosyjską gospodarkę”.

CNN/Michał Perzyński