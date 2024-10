Wigilia wolna od pracy? Lewica złoży projekt w tej sprawie

Niewykluczone, że już tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy. Złożenie projektu ustawy wprowadzającej wolny dzień – zapowiedziała w piątek rano minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz–Bąk.

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych świąt w polskiej tradycji. Dla wielu Polaków jest to wyjątkowy czas, który spędzają w gronie najbliższych. Niestety, w tym dniu wiele osób zmuszonych jest do pracy, co utrudnia im spokojne przygotowania do Świąt.

Pomysł na wolny dzień

Lewica dąży do tego, aby 24 grudnia był dla Polaków dniem wolnym od pracy. Możliwe, że nastąpi to już w tym roku.

„Kładziemy projekt na stole i wysyłamy jasny sygnał: Lewica chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy” – poinformowała na antenie TOK FM minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz–Bąk.

Kiedy możemy się spodziewać wolnego w Wigilię? Według minister to czy ustawa wejdzie w życie już przed tegoroczną Wigilią Bożego Narodzenia zależy od tego, jak szybko projekt rozpatrzą parlamentarzyści. Liczy ona jednak, że dniem wolnym będziemy mogli cieszyć się już w tym roku.

Ustawa ma dotyczyć wszystkich

Wigilia ma być wolnym dniem dla wszystkich, bez względu na wyznanie. „Często czas wigilijny to czas podróży z jednego końca Polski na drugi. Urealnijmy prawo, wprowadźmy ustawowo wolną Wigilię od pracy. Ucieszą się rodziny, te wierzące i niewierzące” – mówiła minister.

Jak twierdzi sprawa jest konieczna, bo projekt to odpowiedź na zgłaszane od kilku lat postulaty polskich rodzin.

„Należałoby, żeby prawo w końcu nadążyło za rzeczywistością i pozwoliło ludziom, czy to kobietom, czy mężczyznom, na przygotowanie kolacji wigilijnej, przygotowanie się do świąt czy przejazd do rodzin” – dodała

W handlu głównie kobiety

Póki co nie wiadomo, jak wolna Wigilia wpłynęłaby na ograniczenia w handlu. Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że zatrudnione w tym sektorze gospodarki są głównie kobiety, a to na nich w większości spoczywa odpowiedzialność za przygotowania przedświąteczne.

„Ułatwiając przygotowania z jednej strony, nie można z drugiej utrudniać” – stwierdziła.

Związki zawodowe pytają o szczegóły

Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych pozytywnie odniosły się do propozycji Dziemianowicz-Bąk. Czekają jednak na szczegóły projektu i pytają, czy wolne obejmie wszystkich pracowników.

Szef „S” Piotr Duda przekazał PAP, że Solidarność „od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy”. Zaznaczył, że wolna Wigilia to nośne hasło, ale rodzi się pytanie, czy „projekt Lewicy zakłada, że ma to być dzień wolny dla wszystkich pracowników, również na przykład tych zatrudnionych w handlu”.

Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski podkreślił, że OPZZ jest za wszelkimi propracowniczymi rozwiązaniami. „Rozwiązanie to nam się bardzo podoba, zwłaszcza że już teraz bardzo dużo firm wprowadza wolne wigilie w swoich regulaminach pracy” – zauważył Ostrowski.

Zwrócił uwagę, że przy pracach nad projektem warto pochylić się nad zawodami, które nie mogą mieć tego dnia wolnego. „Chodzi o to, żeby w jakiś sposób można im to było zrekompensować” – powiedział szef OPZZ.

Również Forum Związków Zawodowych odebrało tę propozycję jako pozytywną. „Wigilia nie może być momentem refleksji i odpoczynku, dla wybranych” – stwierdził rzecznik prasowy FZZ Grzegorz Sikora.

Julia Mendyk / PAP