Zyski energetyki wzrosły średnio o 250 procent. MAE apeluje o wykorzystanie tych środków Alert

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii opowiedział się za wykorzystaniem niespodziewanych przychodów spółek energetycznych do walki z kryzysem energetycznym, ale nie tylko z pomocą windfall tax.

Fatih Birol. Fot. Ministerstwo Energii

– W latach 70 w kryzysie naftowym chodziło tylko o ropę. Teraz w kryzysie energetycznym chodzi o energię, gaz i inne surowce. Rosja była ważnym eksporterem ropy, eksporterem numer jeden gazu i ważnym graczem na rynku węgla – ocenił dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol na konferencji w Warszawie. Jego zdaniem jest to pierwszy globalny kryzys energetyczny.

Najlepszy sposób na udzielenie odpowiedzi na nasze obecnie obawy o bezpieczeństwo energetyczne to współpraca międzynarodowa i solidarność – powiedział Fatih Birol. – Musimy podjąć pewne natychmiastowe działania by odnieść się do problemu, ale jednocześnie patrzeć poza kryzys. Będzie bardzo trudna zima, ale po niej nadejdzie wiosna. Musimy się na nią przygotować z pomocą czystych, wysokich technologii – dodał.

– Powinniśmy zastąpić rosyjski gaz jak najbardziej się da dostawami z innych krajów – powiedział Birol. – Powinniśmy znaleźć sposób na zastąpienie gazu innymi źródłami. Ostatnie rozwiązanie to redukcja zużycia gazu poprzez instalację pomp ciepła – dodał.

– Obniżenie ciepła w termostatach w Europie o dwa stopnie zmniejszyłoby zużycie gazu o 20 mld m sześc. – wyliczył szef Międzynarodowej Agencji Energii. – Mamy za małe zapasy. Im szybciej zaczniemy działać, tym mniej drastyczne rozwiązania będziemy musieli wdrożyć. Europa powinna mieć skoordynowany plan awaryjny na zimę.

– Niektóre kraje mogłyby przedłużyć lub opóźnić odejście od atomu by zmniejszyć wykorzystanie węgla zastępującego gaz – powiedział prezes Międzynarodowej Agencji Energii w Warszawie.

– Kraje z podobnymi wartościami zebrały się razem w Unii Europejskiej w poszanowaniu reguły prawa i wolnego handlu. Ta zima może być testem historycznym dla Unii oraz tych idei. Jeśli Europa nie zda tego testu, konsekwencje mogą wykraczać daleko poza energetykę. Jeśli kraje europejskie odpowiedzią na kryzys podsycany przez Rosję razem, zjednoczone, jeśli przetrwamy ten test, jestem w pełni przekonany, że znaczenie Rosji w energetyce europejskiej spadnie znacznie i rola Rosji jako jednego z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego Europy zostanie zniwelowana. Będzie dalej dostawcą, ale niegodnym zaufania – powiedział Birol.

Przypomniał, że kryzys naftowy z lat 70. XX wieku wywołał wzrost efektywności zużycia paliwa w samochodach i rozwój energetyki jądrowej w Europie. – Zobaczymy czystsze i bezpieczniejsze technologie w energetyce, bo zyskają duże przyspieszenie wiosną – przekonywał dyrektor generalny MAE na konferencji w Warszawie.

Wojciech Jakóbik