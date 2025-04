Wkrótce nowy kanał satelitarny – koncesja dla Republiki Plus

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji nowemu kanałowi satelitarnemu – Republice Plus. Dotychczas program można było oglądać w telewizji sieci telefonii komórkowej koncernu T-Mobile i na YouTube „Republika Plus już z koncesją!” – zapowiedział na platformie X w środę redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz.

O koncesji satelitarnej dla Republiki Plus powiadomiła KRRiT na swojej stronie internetowej. „KRRiT rozstrzygnęła wniosek spółki Telewizja Republika S.A. o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie satelitarnego programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, pod nazwą <<REPUBLIKA PLUS>>” – napisano w komunikacie. Informację umieszczono w mediach społecznościowych, m.in. na FB, Instagramie i X.

Luft poucza i jego pouczają

Na przekaz KRRiT zareagował jej były członek, polityk PO Krzysztof Luft zasiadający w nowej Radzie Programowej TVP w likwidacji. „[pisownia oryginalna – red.] Wniosek o udzielenie koncesji się rozpatruje, nie rozstrzyga. Rozstrzyga się konkurs na udzielenie koncesji, ale w sprawie koncesji satelitarnej się go nie organizuje, bo nie ma przedmiotu konkursu” – pouczył Luft Krajową Radę na platformie X. „Rozpatrzenie wniosku zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem, Panie purysto językowy” – odpowiedział Luftowi internauta Jacek Platt.

Republika. Plus koncesja

W środę po południu o pozwoleniu na nadawanie dla nowej telewizji poinformował szef TV Republika Tomasz Sakiewicz. „Republika Plus już z koncesją!” – przekazał na X publicysta.

Republika Plus, która jest telewizją o tzw. profilu lifestylowym pojawiła się w sierpniu 2024 roku. „(…) to nowy, polski kanał telewizyjny o profilu publicystyczno-informacyjnym. (…) to rzetelne wiadomości, publicystyka na najwyższym poziomie i filmy dokumentalne, których nie zobaczysz nigdzie indziej. (…) to serwisy informacyjne, audycje na żywo, cykliczne magazyny, programy kulturalne i reportaże” – tak w ubiegłym roku swój kanał program zachwalała stacja.

Republika Plus była dotąd dostępna na YouTube, w ofercie Magenta TV należącej do operatora sieci telefonii komórkowej T-Mobile Polska oraz na MUX-L2 naziemnej telewizji cyfrowej, m.in. w Rybniku. Kierownictwo stacji zapowiada, że sygnał satelitarny nowego programu będzie dostępny tak szybko, jak to będzie możliwe. „Nowy kanał już niebawem” – zapewnił w sieci Tomasz Sakiewicz.

Koncesja po próbie odebrania koncesji

Eksperci medialni zwracają uwagę, że zezwolenie na nadawanie dla satelitarnego kanału Republika Plus zbiegło się w czasie z próbą odebrania koncesji dla dwóch konserwatywnych telewizji: TV Republika i wPolsce24. Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował 9 kwietnia br. o odebraniu koncesji tym dwóm podmiotom. Decyzja nie jest prawomocna „Największa telewizja informacyjna w Polsce może zniknąć” – przekazał wówczas na X Michał Rachoń z TV Republika. „Wraca komunizm! Chcą nas zadusić” – podkreślił Michał Karnowski z wPolsce24. „Nie pozwólmy z Polski zrobić drugiej Białorusi” – zaapelował były premier Mateusz Morawiecki.

O odebraniu koncesji prawdziwie

Szybko okazało się, że nie tylko protesty opozycji, ale i rzetelne relacje o sprawie koncesji w mediach nie podobają się rządzącym. „Pracujący m.in. dla Informacyjnej Agencji Radiowej PR i zajmujący się głównie polityką Darmoros przygotował relację 9 kwietnia br. [powtarzano ją jeszcze 10 kwietnia br. – red.], a prawie minutowy materiał dotyczył próby odebrania przez sąd koncesji TV Republika i wPolsce24” – napisał Biznes Alert.

Relacja nie spodobała się m.in. władzom radiowej Jedynki. „Po planowaniu w czwartek [10 kwietnia 15. rocznica tragedii w Smoleńsku – red.] los Darmorosa był przesądzony” – poinformował Biznes Alert jeden z pracowników PR, który bał się podać nazwisko, bo to oznaczałoby także jego zwolnienie. Zwolniono Darmorosa. Po 13 latach pracy w Polskim Radiu.

Prawda o koncesjach = zwolnienie z pracy

„Chodziło o to, że władzom nie spodobały się wypowiedzi zawarte w relacji Karola” – mówił jego kolega. „Kierownictwo miało pretensje, o to, co mówiono w relacji, czyli o wypowiedziach zwalczanego przez rząd przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego i popierającego obecną koalicję członka rady profesora Tadeusza Kowalskiego. Nerwowo powtarzano, że w relacji o próbie sądowego odebrania koncesji konserwatywnym telewizjom wypowiedzi obu panów nie różniły się jakoś bardzo od siebie” – podkreślił pragnący zachować anonimowość pracownik Polskiego Radia w likwidacji.

Bo przecież niemożliwe, aby mówili to samo…

W relacji Darmorosa przewodniczący KRRiT Maciej Świrski mówi m.in.: „(…) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania koncesje telewizji Republika i telewizji wPolsce24 nadal obowiązują” – podkreślił Świrski. W relacji reportera, prof. Tadeusz Kowalski z KRRiT [podajemy transkrypcję tekstu, który czyta Darmoros – red.] „ (…) powiedział Polskiemu Radiu, że choć to wyrok pierwszej instancji, to jest to sytuacja bez precedensu” – czytał reporter w relacji. „[decyzja – red] Niespotykana w dotychczasowej historii krajowej rady, żeby uchylona została uchwała koncesyjna krajowej rady” – zaznaczył profesor Kowalski w relacji reportera IAR.

Ani władze PR w likwidacji ani Darmoros nie chcieli komentować sprawy. Na swoim profilu na X reporter potwierdził, że rozstał się z rozgłośnią. „(…) 10 kwietnia 2025 roku moja przygoda z Polskim Radiem dobiegła końca. W lipcu <<stuknęłoby>> 13 lat. To był bardzo dobry czas – ciężkiej pracy, materiałów zwykłych, codziennych, ale i niezwykłych (…)” – napisał Darmoros.

hub/ Biznes Alert – Media Alert/ X/ FB/ Instagram/ TV Republika/ KRRiT