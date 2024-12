Włoska dziennikarka Cecilia Sala aresztowana w Iranie; politycy negocjują jej uwolnienie

W izolatce ciężkiego więzienia Evin w Teheranie przebywa włoska dziennikarka Cecilia Sala, którą aresztowano w Iranie – podały w piątek dzienniki Il Foglio i Corriere della Sera.

Zaginiona przed tygodniem dziennikarka włoskiej gazety i portalu Il Foglio a także publicystka i autorka podcastów periodyku Chora, jest w tym samym więzieniu, w którym irański reżim przetrzymuje aresztowanych więźniów i dysydentów politycznych.

Iran

W Evin przez 45 dni w 2022 roku więziono włoską blogerkę podróżniczą Alessię Piperno zanim została zwolniona po długich negocjacjach. Także w przypadku aresztowanej kilka dni temu dziennikarki Il Foglio włoska dyplomacja także próbuje wielu metod negocjacji – zapewnia Corriere della Sera.

Cecilia Sala, która – jak informują włoskie media – „nie ma jeszcze 30 lat” wyleciała z Rzymu do Teheranu 12 grudnia. Miała standardową wizę dziennikarską wydaną na tydzień. W Iranie udzielała wywiadów i wysłała korespondencję do Chory w ramach serii Stories.

Jak podaje CdS Sala dzień przed powrotem, czyli 19 grudnia, tuż po wymianie wiadomości z Włochami, kontakt z Cecilią się urwał. Nie było od niej telefonów, nie odbierała też połączeń.

Negocjacje

Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaalarmowała gazeta Chora, kierowana przez redaktora naczelnego Mario Calabresiego oraz partnera Sali dziennikarza Il Post Daniele Raineri.

20 grudnia dziennikarka nie weszła na pokład samolotu do Rzymu, którym miała wrócić. Po południu jednak zadzwoniła do matki i nie mogąc powiedzieć nic więcej, poinformowała ją, że została aresztowana – podaje Corriere della Sera. Sala miała okazję ponownie zadzwonić do swojej partnera. Jak pisze „ Post” – mówiła, że ​​wszystko u niej w porządku, ale poprosiła, aby się pospieszyli się próbując ją uwolnić .

Reakcje polityków

Na stronie macierzystej redakcji Sali – Il Foglio zebrano polityczne opinie na temat uwięzionej w Iranie dziennikarki:

<<Szef włoskiego MSZ Tajani: „Jest zdrowa. Staramy się zachować najwyższą dyskrecję, aby sprowadzić ją do domu”. Przewodniczący Senatu La Russa: „Mam nadzieję, że wróci do domu tak szybko, jak to możliwe”. Prezes Izby Fontana: „Ufamy działaniom rządu”. Minister Crosetto: „Trwają działania polityczne i dyplomatyczne na wysokim szczeblu”. Schlein: „Rząd powinien podjąć wszelkie wysiłki, aby sprowadzić ją z powrotem do Włoch”. Copasir: „Uważnie śledzimy sprawę”. Conte: „Oczywiście dyplomacja pracuje nad sprowadzeniem jej do domu>>” – cytuje włoskich polityków Il Foglio.

Nie wiadomo na razie, co stało się bezpośrednią przyczyną aresztowania włoskiej reporterski. Jak mówią jednak eksperci, którzy wielokrotnie byli w Iranie, w tym kraju, aby zatrzymać Cecilię Salę, być może, wystarczył fakt, że jest kobietą i dziennikarką z kraju UE.

hub/ Il Foglio, MA, Corriere della Sera, Chora/ X