Wolna Wigilia za rok. Jest jednak haczyk i wątpliwości Kancelarii Prezydenta

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w sprawie Wigilii wolnej od pracy. Od 2025 r. Wigilia będzie dniem wolnym dla wszystkich pracowników. Ustawę musi teraz podpisać prezydent. Jednak szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, powiedziała, że Andrzej Duda zorganizuje konsultacje społeczne w tej sprawie. Wątpliwości budzi wprowadzenie dodatkowej niedzieli pracującej przed Wigilią.

Nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy zakłada, że od 2025 r. Wigilia będzie dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych. Jest jednak haczyk. Trzy niedziele przed Wigilią będą handlowe,

Wprowadzona przez Senat i zaakceptowana w piątek przez Sejm poprawka przewiduje ponadto, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Odrzucone poprawki PiS i Lewicy

Kwestia wolnej Wigilii Bożego Narodzenia wywołała w sejmie burzliwe dyskusje. Gdy Lewica złożyła swój projekt, wśród przeciwników tego rozwiązania pojawiły się głosy mówiące, że spowoduje ono zmniejszenie przychodów dla przedsiębiorstw z sektora handlu, produkcji i usług.

W środę Sejm odrzucił poprawki PiS i Lewicy, które zakładały wolną Wigilię już w tym roku. odrzucono też poprawkę koła Razem, która przywracała wcześniejsze zapisy, by dwie, a nie trzy niedziele przed Wigilią były niedzielami handlowymi.

Ruch prezydenta

Szefowa Kancelarii Prezydenta została zapytana jaką decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy podejmie Andrzej Duda.

„Decyzja w sprawie ustawy będzie w dużej części odzwierciedlała głos strony społecznej w tej sprawie” – zapewniła Małgorzata Paprocka.

Dodała również, że prezydent będzie chciał jak najszybciej zorganizować konsultacje społeczne w tej sprawie. Do spotkania w Pałacu Prezydenckim ma dojść jeszcze przed tegorocznym świętami Bożego Narodzenia.

Lewica ograna?

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by Wigilia była dniem wolnym od pracy już w tym roku. Do projektu wprowadzono jednak poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

W takim kształcie nowelizacja została uchwalona i trafiła do Senatu, który wniósł dwie poprawki, w tym tę stanowiącą, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele, ale handlowe będą trzy.

„Lewica została trochę ograna przy tym projekcie, bo chciano zrobić na pewno coś pozytywnego dla pracowników, szczególnie tych, którzy świadczą pracę w handlu. Ale do ustawy wprowadzono dodatkowy dzień pracy i to w zupełnie innym wymiarze, bo przecież w Wigilię nawet duże sklepy są czynne krócej, to nie jest praca do godz. 22 czy 23, jak w niedzielę handlową. Pytanie, czy to jest zmiana korzystna dla głównych zainteresowanych” – skomentowała Małgorzata Paprocka.

Jak dodała, gdyby nowelizacja zakładała tylko wprowadzenie wolnej Wigilii, bez zwiększenia liczby niedziel handlowych w grudniu, prezydent „nie miałby żadnych wątpliwości” i by ją podpisał.

Patrycja Dąbrowska