Przejęcia spółek będą wymagać notyfikacji UOKiK Alert

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Fot. KPRM

W przepisach o tarczy antykryzysowej znajdą się te dotyczące ochrony spółek. To właśnie one w obliczu pandemii mogą stać się celem przejęć przez podmioty z krajów spoza Unii Europejskiej. Przepisy będą uwzględniać listę branż, które dotychczas były uznawane za strategiczne, jak energetyka, ale zostaną do niej dodane także nowe, jak farmacja czy żywność.

Nowe rozwiązania

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła nowe rozwiązania, które znajdą się w tarczy antykryzysowej na rzecz ochrony polskich firm przed przejęciem przez fundusze spoza UE. – Rozszerzymy katalog dziedzin, które są uznane za strategiczne. Do listy branż uznanych już tradycyjnie za strategiczne, jak energetyka, gaz i ropa, dołączą takie jak medycyna, farmacja, logistyka i transport. Epidemia koronawirusa pokazała, że bezpieczeństwo to dostęp do maseczek, środków do dezynfekcji, ale także operacje danych czy telekomunikacja – powiedziała podczas konferencji prasowej.

Poza listą, pojawi się zapis w legislacji ochrony przed wrogim przejęciem, mówiący o konieczności notyfikacji przejęcia do Urzędu Ochrony Kontroli i Konsumenta w sprawie koncentracji na rynku. – Nie chcielibyśmy, aby polskie spółki stały się cudzą własnością. Wprowadzamy więc rozwiązania, które sprawią, że przejmowanie tych firm będzie notyfikowane w urzędzie publicznym, w tym przypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – powiedziała wicepremier Emilewicz podczas czwartkowej konferencji prasowej.

– Takie rozwiązania przyjęli kilka dni temu nasi niektórzy partnerzy w Unii Europejskiej, np. Niemcy – dodała minister. Nowe regulacje zostały opracowane we współpracy z ministerstwem aktywów państwowych. – Są to rozwiązania, które nie będą wymagały notyfikacji, ponieważ mówimy o przejęciach przez podmioty spoza obszaru Unii Europejskiej – powiedziała Jadwiga Emilewicz. Zastrzegła, że obecnie jej propozycja nie uwzględnia rozwiązań ograniczających przejęcia poprzez działania na giełdzie.

Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się opisywanym pakietem regulacji 24 kwietnia, a Rada Ministrów w przyszłym tygodniu.

Bartłomiej Sawicki