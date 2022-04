Wybór technologii atomu do końca roku, węgiel własny i import z Australii. Minister Naimski w Czechach Alert

Piotr Naimski na konferencji Gazterm 2021

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej udzielił wywiadu czeskiemu radio, w który zdradził plany w odniesieniu do polskiego atomu, współpracy jądrowej z Czechami, a także uniezależnienia od węgla z Rosji między innymi z użyciem surowca australijskiego.

– Musimy zamienić węgiel innymi źródłami utrzymując jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne. To jednak zajmie dużo czasu. Węgiel pozostanie częścią naszego miksu energetycznego przez długi czas. Będzie stopniowo zastępowany gazem, a w latach trzydziestych także atomem – mówił minister po rozmowach w Pradze.

– Są rodzaje węgla, których nie mamy w Polsce i nadal są do pewnego stopnia dalej importowane z Rosji. Chcielibyśmy także zastąpić te dostawy, być może węglem z Australii – powiedział Piotr Naimski. Odniósł się także do wyboru technologii jądrowej. – Decyzja o wyborze technologii nastąpi prawdopodobnie pod koniec roku, ale inne opcje są dalej na stole – powiedział minister w odniesieniu do trzech ofert z USA, Korei Południowej i Francji. Zapowiedział także rozwój współpracy Polski i Czech na rzecz promocji atomu na poziomie Unii Europejskiej.

– Cele Europejskiego Zielonego Ładu pozostają te same, ale szlak powinien ulec rewizji. Różne szlaku różnych gospodarek powinny być także możliwe – podsumował.

Polska planuje wydobywać węgiel do 2049 roku na mocy umowy społecznej z górnikami.

Czeskie Radio/Wojciech Jakóbik