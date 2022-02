Wybuch nieistniejącego gazociągu Drużba na Ukrainie. Czy to pretekst do ataku Rosji? Alert

Biały Dom / Źródło: freepik

Prezydent USA poinformował media, że jego zdaniem zapadła już decyzja Rosji o ataku na Ukrainę w nadchodzących dniach. Tymczasem media rosyjskie informują o wybuchu gazociągu w okolicach Ługańska okupowanego przez siły rosyjskie. Nie ma tam żadnego ważnego szlaku dostaw do Europy ani gazociągu Drużba opisywanego przez Rosjan.

Rosyjskie medium propagandowe RT podaje, że w Ługańsku doszło do eksplozji „gazociągu Przyjaźń (Drużba – ros.)”. Nie ma takiego gazociągu na Ukrainie. Istnieje Ropociąg Przyjaźń, ale ciągnie się przez Białoruś i transportuje ropę. W pobliżu Ługańska nie ma także istotnej infrastruktury przesyłającej gaz do Europy. Ewentualny wybuch gazociągu w tamtej okolicy, który nie znalazł dotąd potwierdzenia w mediach nierosyjskich, nie doprowadziłby do zakłócenia dostaw gazu na Stary Kontynent.

Una fuerte explosión se ha registrado la noche de este viernes en la ciudad de Lugansk. Medios locales informan que un incendio afecta a la tubería de gas 'Druzhba’. Toda la información, al minuto, en Telegram: https://t.co/Yf8BBTtnx1 pic.twitter.com/ZfSMJkAuPO — RT en Español (@ActualidadRT) February 18, 2022

Prezydent USA Joe Biden wystąpił na konferencji prasowej po spotkaniu online części przywódców państw NATO, w tym prezydenta Andrzeja Dudy. – W ostatnich dniach mieliśmy doniesienia o poważnych naruszeniach zawieszenia broni przez bojowników wspieranych przez Rosję w celu sprowokowania Ukrainy – powiedział. Jego zdaniem Rosjanie szukają pretekstu do ataku.

– Mamy powody by uważać, że siły rosyjskie planują zaatakować Ukrainę w nadchodzącym tygodniu, nadchodzących dniach. Wierzymy, że celem będzie ukraińska stolica, Kijów, miasto z 2,8 miliona niewinnych mieszkańców – powiedział Biden dziennikarzom.

Wojciech Jakóbik