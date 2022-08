Wysokie ceny gazu zmuszają wstrzymanie produkcji melaminy w Grupie Azoty Alert

Ze względu na rekordowe ceny gazu oraz zmniejszony popyt na melaminę Grupa Azoty Puławy podjęła decyzję o wstrzymaniu produkcji do odwołania.

Kłopoty chemicznego hegemona

Już na początku lipca Grupa Azoty poinformowała, że ze względu na rosnące ceny gazu oraz obecną sytuację rynkową spółka zmuszona jest do czasowego ograniczenia melaminy. Ponadto przeprowadzono zaplanowane prace remontowe na pozostałych instalacjach w wyniku czego ogólna produkcja wyniosła 20 procent maksymalnych możliwości produkcyjnych wynoszących 270 ton/dobę.

Spółka wskazała, że uwzględniając raportowane wcześniej ograniczenia i trwające prace remontowe, -produkcja melaminy w spółce od dnia 11 sierpnia 2022 roku zostaje całkowicie wstrzymana do odwołania. Zobowiązania wynikające z kontraktów handlowych, które w znaczącej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu o bieżące zapasy – czytamy w oficjalnym komunikacie spółki.

Melamina służy między innymi do wyrobu żywic syntetycznych mających zastosowanie w procesach wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów – w tym lakierów piecowych także dla przemysłu motoryzacyjnego, środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego i papierniczego, tworzyw dla przemysłu elektrotechnicznego i wytwarzania przedmiotów gospodarstwa domowego. Melamina stosowana jest również do produkcji środków ognioochronnych oraz do modyfikacji betonu.

Polska Agencja Prasowa/Grupa Azoty/Wojciech Gryczka