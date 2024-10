Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe. Rząd rozczaruje palących

Sejm rozpoczął prace nad projektem podnoszącym akcyzę na wyroby tytoniowe. Dodatkowo ma zostać wprowadzony zakaz sprzedaży tzw. płynów beznikotynowych przez internet oraz osobom poniżej 18. roku życia.

“Podwyższenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i ich substytuty ma przede wszystkim ograniczyć spożycie tych wyrobów przez konsumentów, w tym szczególnie przez osoby nieletnie. Zaproponowane zmiany mają zatem realną szansę przyczynić się do ograniczenia dostępności cenowej takich wyrobów w szczególności dla ludzi młodych” – przekazał Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Akcyza na papierosy wzrośnie o 25 proc.

Podwyższenie cen ma objąć wyroby tytoniowe, nowatorskie (podgrzewane wyroby tytoniowe), płyn do papierosów elektronicznych oraz urządzenia służące do waporyzacji płynu do e – papierosów.

Akcyza na papierosy w 2025 roku ma wynosić 345 zł/1000 szt. (wzrost z 276 zł/1000 szt.), czyli wzrost wyniesie 25 proc.

Stawka akcyzy na tytoń do palenia wzrośnie z 188,51 zł/kg do 260,14 zł/kg, czyli o 38 proc. więcej. Na cygara i cygaretki z kolei wzrośnie o 25 proc., bo z 524 zł/kg do 655 zł/kg.

Akcyza na wyroby nowatorskie wzrośnie z 377,01 zł/kg do 565,52 zł/kg, czyli o 50 proc. Natomiast na płyny do papierosów elektronicznych z 0,55 zł/ml do 0,96 zł/ml, co daje wzrost o 75 proc.

Troska o zdrowie, czy łatanie budżetu

Nowe stawki akcyzy będą obowiązywać od 1 marca 2025 roku. “Ta ustawa pomoże wielu dzieciom i młodym ludziom lepiej zadbać o własne zdrowie, oraz ograniczy lub zmniejszy ilość uzależnionych od używek, które mają niszczący wpływ na zdrowie, życie i dobrostan nieletnich” – mówi Urszula Koszutska z KO.

Choć rząd tłumaczy, że chce urealnić stawki akcyzy na te produkty nie przekonuje to natomiast posłów opozycji, według których przepisy mają na celu uzupełnienie dziury w budżecie państwa.

Poseł PiS Filip Kaczyński podkreślił, że chodzi o fiskalizm, a nie o zdrowie Polaków. “Mogę dzisiaj dać radę obecnie rządzącym: wycofacie ten projekt ustawy i poddajcie go rzetelnym konsultacjom. Wróćcie do mapy akcyzowej. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość deklaruje sprzeciw wobec niniejszej ustawy. Nie poprzemy łatania dziury budżetowej pod pretekstem walki z używkami” – powiedział Filip Kaczyński.

Nowelizacja tzw. ustawy tytoniowej

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych – bez względu czy mają w sobie nikotynę, czy nie – osobom poniżej 18. roku życia oraz ograniczenie miejsc, gdzie możliwe będzie ich używanie. Zakaz obejmie także sprzedaż tych wyrobów w automatach oraz na odległość – w tym przez internet. Zabronione ma być również reklamowanie i promowanie używek, za to ma zostać wprowadzona konieczność ich zgłaszania do Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

W ostatnich latach spożycie wyrobów tytoniowych wzrosło, szczególnie wśród młodych palących e – papierosy. Według badań Instytutu Badań Pollster zrealizowanych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2020 roku 34% osób w wieku 16-17 lat pali od ponad roku, 31% od dwóch do pięciu lat, a 4% ponad pięć lat.

Wśród młodzieży coraz większą popularność zyskują papierosy elektroniczne i woreczki nikotynowe.