Żabka zadebiutuje w czwartek na GPW, cena emisyjna jednej akcji – 21,5 zł

W czwartek 17 października na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutuje Żabka. To szósty tegoroczny debiut, łącznie z firmami, które przeniosły się z NewConnect. Oferta publiczna Żabki będzie czwartą największą w historii.

IPO (pierwsza oferta publiczna) Żabki wynosi 6,45 mld zł. „To bardzo dużo nie tylko jak na nasz, lokalny rynek, ale również skalę europejską (czwarte największe IPO w tym roku w Europie), czy nawet światową, gdzie znalazła się w pierwszej dziesiątce” – informuje stooq.pl

Cena emisyjna Grupy Żabka została ustalona na 21,5 zł za akcję, co oznacza maksymalną wartość z przedziału. Cena ta dotyczy zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Tyma samym Żabka staje się 12 największą spółka notowaną na giełdzie, natomiast jej IPO jest czwartym co do wielkości debiutem w historii GPW.

IPO Żabki lokuje się za Allegro (9,2 mld zł), PZU (8,1 mld zł) oraz PKO PB (7,9 mld zł). Plasuje ją za to przed PGE, Play’em, Tauronem, Pepco, Alior Bankiem i Eneą.

Ekspert o akcjach Żabki

“To największy debiut od czterech lat, gdy Allegro zebrało podczas IPO 9,2 mld zł” – mówi w rozmowie z MarketNews24 Tymoteusz Turski, analityk rynku akcji w XTB.

“Ten debiut jest dobrym sygnałem dla całego naszego rynku akcji, ponieważ inwestorzy przekonali się, że zainteresowanie kupnem akcji Żabki jest bardzo duże” – dodaje.

Ekspert XTB ocenia również, że “Żabka powinna okazać się bardzo dobrą inwestycją krótkoterminową”.

Podczas debiutu Żabki będzie można kupić jedynie akcje, które pochodzą od dotychczasowych akcjonariuszy.

Jak wysoko doskoczy Żabka?

Wiele wskazuje jednak na to, że mimo pozytywnych prognoz, Żabka nie trafi od razu do indeksu WIG20. Taka nadzwyczajna korekta indeksu wymaga, aby w dniu debiutu kapitalizacja akcji w wolnym obrocie wyniosła przynajmniej 5 proc. wartości portfela indeksu WIG20. 10 października wartość ta wynosiła ok 244 mld zł, a zatem próg 5 proc. wynosi ok. 12,2 mld zł. To wyraźnie więcej niż wartość IPO Żabki.

'Żabka będzie musiała zatem najpewniej jeszcze chwilę poczekać na trafienie do flagowego indeksu GPW” – komentuje Dawid Bąbol, zarządzający funduszami BEAT ETF.

“Być może jednak spółka ta podzieli los Pepco Group, które do WIG20 trafiło w kilka miesięcy po debiucie przy okazji korekty rocznej odbywającej się w marcu. Aby była na to szansa, obroty akcji Żabki musiałyby utrzymać się w ciągu pierwszych czterech miesięcy (do momentu sporządzenia rankingu indeksów pod koniec lutego) na poziomie średnio minimum 50 zł PLN dziennie, a sam kurs akcji nie mógłby jakoś drastycznie spaść” – dodaje Bąbol.

Historia zatacza koło

Niemal dokładnie cztery lata temu podobny sukces odniosła Grupa Allegro zgarniając wówczas 9,2 mld zł.

Podobieństwami między tymi dwiema firmami jest to, że są to spółki z sektora handlu detalicznego. Obie pochodzą i operują w Polsce, choć formalnie zarejestrowane są w Luksemburgu.

W obu przypadkach sprzedającym jest duży zagraniczny fundusz typu venture capital. Do tego zarówno Żabka, jak i Allegro nie emitują nowych akcji i nie pozyskują kapitału na rozwój biznesu. IPO ma służyć spieniężeniu części inwestycji przez fundusze i menadżerów spółki.

Historia Żabki

Sieć sklepów Żabka została założona w 1998 roku w Wielkopolsce. Pierwsze sklepy powstały w Poznaniu oraz pobliskim Swarzędzu. W 2007 roku spółka została przejęta za ponad 500 mln zł przez Penta Investment.

Po czterech latach ponownie zmienił się właściciel, którym stał się Mid Europa Partners – cena sprzedaży, choć nie jest oficjalnie znana, szacowana jest między 380 mln a 400 mln Euro.