Zbuczyn: gazyfikacja z byłym ministrem energii Alert

Gazyfikacja w Zbuczynie. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Pierwszy etap gazyfikacji gminy Zbuczyn przez Polską Spółkę Gazownictwa został zakończony. Miejscowa szkoła korzysta już z gazu. Kolejny etap zakłada przyłączenie 600 gospodarstw. Na wydarzeniu poświęconym tym postępom był obecny między innymi były minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Proces gazyfikacji gminy Zbuczyn rozpoczął się w 2018 roku. Polega on na gazyfikacji wyspowej, czyli w oparciu o budowę stacji regazyfikacji LNG, do której skroplone paliwo dostarczane jest specjalnymi cysternami kriogenicznymi. Następnie zamieniane jest ono z postaci ciekłej w gazową. Daje to odbiorcom, którzy nie są podłączeni do systemu gazociągów, możliwość szybszego użytkowania alternatywnego, bezpiecznego i ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny – tłumaczy Polska Spółka Gazownictwa.

– Bardzo się cieszę, że w Zbuczynie powstała stacja regazyfikacji LNG. Dostęp do gazu daje gminom same korzyści, wpływając na rozwój gospodarczy i dając szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów – powiedział członek rady doradców premiera Mateusza Morawieckiego oraz poseł Krzysztof Tchórzewski. Reprezentował Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych z okręgu 18, Siedlce. Zbuczyn znajduje się pod tą miejscowością.

PSG przypomina, że gazyfikacja wyspowa pozwala na likwidację białych plam, czyli terenów, które z powodu braku dostępu do systemu gazociągów lub z powodu nieopłacalności jego budowy, nie mogą korzystać z paliwa gazowego.

– Polska Spółka Gazownictwa stale realizuje nowe inwestycje, rozbudowując sieć dystrybucji gazu ziemnego na terenie całej Polski. Dostęp do tego ekologicznego paliwa to nie tylko komfort i bezpieczeństwo użytkowania, ale również dbałość o jakość powietrza i zdrowie mieszkańców – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska Spółka Gazownictwa/Wojciech Jakóbik