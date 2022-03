Zełenski do Niemiec: Mówiliśmy, że Nord Stream 2 to przygotowanie do wojny. Prosimy o pomoc Alert

Wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. Fot. Twitter.

– Kiedy mówiliśmy, że Nord Stream 2 to przygotowanie do wielkiej wojny, słyszeliśmy w odpowiedzi, że to biznes, biznes, biznes. Tymczasem był to cement do budowy nowego muru – mówił prezydent Ukrainy przed Bundestagiem.

– Kiedy prosiliśmy o sankcje zwróciliśmy się do Europy i do Was. Sankcje wobec agresora, które poczuje, że macie siłę. Widzieliśmy opóźnienia. Okazało się, że zależy Wam na utrzymaniu gospodarki, gospodarki, gospodarki.

– Były aktor, były prezydent Ronald Regan powiedział kiedyś w Berlinie: proszę zburzyć ten mur. Mówię teraz do pana Scholza (Olafa – przyp. red.), kanclerza Niemiec: proszę zburzyć ten mur dzielący świat wolny i zniewolony, i pokazać przywództwo, na które Niemcy zasługują i z którego będą dumne przyszłe pokolenia. Proszę zatrzymać tę wojnę i pomóc nam zatrzymać agresora – podsumował prezydent Ukrainy.

Wojciech Jakóbik