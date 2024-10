Emisje podtlenku azotu zagrożeniem dla celu klimatycznego

Nowy raport Global Nitrous Oxide Assessment ostrzega, że bez ograniczenia emisji podtlenku azotu niemożliwe będzie zatrzymanie wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C, co stawia pod znakiem zapytania cele paryskie.

Najnowszy raport Global Nitrous Oxide Assessment (N2O) ostrzega, że bez ograniczenia emisji podtlenku azotu nie uda się osiągnąć głównego celu porozumienia paryskiego, jakim jest zatrzymanie wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Raport ten to pierwsza globalna ocena tego zanieczyszczenia i ukazuje rosnące zagrożenie ze strony podtlenku azotu, który jest trzecim najbardziej rozpowszechnionym gazem cieplarnianym i jednocześnie najgroźniejszym gazem niszczącym warstwę ozonową.

Emisje podtlenku azotu, które są głównie efektem stosowania syntetycznych nawozów oraz obornika w rolnictwie, wzrosły na świecie o 40 procent od 1980 roku. Według prognoz, do 2050 roku emisje te mogą wzrosnąć o kolejne 30 procent w stosunku do poziomu z 2020 roku, co stanowi poważne zagrożenie dla działań klimatycznych na świecie.

W raporcie wskazano, że globalne działania mające na celu redukcję emisji podtlenku azotu mogłyby zapobiec emisji równowartości aż 235 miliardów ton metrycznych dwutlenku węgla do 2100 roku. Stany Zjednoczone zasygnalizowały możliwość stosowania dobrowolnego rynku kompensacji emisji, gdzie koszt redukcji wynosiłby jedynie około 10 dolarów za tonę metryczną, co może zachęcić do szerszych działań. Urzędnicy amerykańscy spotkali się także z chińskimi przedstawicielami, aby omówić współpracę w zakresie ograniczenia emisji podtlenku azotu. Chiny i USA są bowiem największymi emitentami tego gazu, dlatego ich zaangażowanie może mieć kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji na globalną skalę.

Koalicja na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza, składająca się z ponad 180 rządów, organizacji pozarządowych i międzynarodowych, apeluje o podjęcie ambitnych działań w celu redukcji emisji podtlenku azotu, co mogłoby przyczynić się do realizacji celów klimatycznych oraz poprawy stanu środowiska i zdrowia ludzi na całym świecie.

Reuters / BiznesAlert.pl

Rekordowe temperatury z 2023 roku powodują coraz większe zagrożenie dla ludzkiego życia | Portal Biznes Alert