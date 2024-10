PSG przywróciła dostęp do gazu w miejscowości poszkodowanej przez powódź

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) przywróciła dostęp do gazu ponad dwóm tysiącom odbiorcom, którzy go utracili na skutek powodzi. W tym celu musiała m.in. ponownie przesłać paliwo przez rzekę. Spółka przypomina o konieczności przeglądu w budynkach i urządzeniach odbierających przed ponownym podłączeniem do sieci.

PSG przywróciła dostęp do gazu w Lądku-Zdroju, który utracił go na skutek październikowej powodzi. Spółka poinformowała, że jej monterzy działali w trybie ciągłym od początku kryzysu. Oznacza to pracę również w weekendy.

Skutki powodzi

Październikowa powódź zerwała mosty, przez które przebiegały gazociągi, uszkodziła podziemnie sieci i zniszczyła stację gazową. PSG poinformowało, że na skutek działania żywiołu 2066 odbiorców utraciło dostęp do gazu.

Zakres napraw

Monterzy PSG w celu przywrócenia dopływu gazu naprawili zerwane gazociągi i uszkodzone stacje gazowe. Wyzwaniem z jakim się mierzyli było znalezienie sposobu na przesył paliwa przez rzekę Baiła Lądecka. Ze względu na sytuacja hydrologiczną nie mogli zrobić przekopu. Zdecydowano się postawić pylony, które umożliwiły poprowadzenie gazociągu nad rzeką. Spółka umieściła go wyżej niż zwykle, na wypadek ponownego wzrostu poziomu wody w rzece.

Gazownicy wykorzystali mobilną stację LNG przywracając dostęp do gazu do części Lądka gdzie stacjonowało około dwa tysiące żołnierzy usuwających skutki powodzi.

Odbiorcy muszą dokonać przeglądu

Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że 25 października 2024 roku przywróciła dostęp do gazu wszystkim poszkodowanym przez powódź w Lądku-Zdroju. Trwają podobne prace w Stroniu Śląskim przy ulicy Nadbrzeżnej i Mickiewicza.

Spółka przypomina odbiorcom, że przed ponownym przyłączeniem do sieci muszą zlecić profesjonalnemu serwisowi przegląd instalacji wewnętrznych w budynku oraz urządzeń odbierających gaz. Gdy będą gotowi do uruchomienia PSG prosi o kontakt pod numerem telefonu 22 444 33 33.

Polska Spółka Gazownictwa / Marcin Karwowski