Zyska: Węgiel i ropa pozostaną w polskim miksie, ale energia z OZE jest tańsza Energetyka

Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

-Węgiel i ropa jeszcze długo będą elementem polskiego miksu energetycznego, ale już od dawna energia ze źródeł odnawialnych jest tańsza. Odchodzenie od węgla powinno być jednak procesem ewolucyjnym. – powiedział wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska na webinarium zorganizowanym z okazji prezentacji raportu „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” Instytutu Jagiellońskiego.

Co będzie paliwem przyszłości?

– Możemy powiedzieć, że jednym z paliw przyszłości będzie wodór, na pewno w transporcie ciężkim i magazynowanie energii. W mniejszej skali w energetyce społecznej będą to małe źródła energii – pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe. Motorem energetyki będzie społeczeństwo, ale trzeba zauważyć, że istotne będą instrumenty finansowe i dobre warunki legislacyjne. W XIX wieku była to rewolucja oparta na inżynierię i wynalazki, jak maszyna parowa – powiedział Ireneusz Zyska.

– W tej chwili obserwujemy zjawisko rozproszenia energetyki i będzie ono postępować. Dużą rolę odegrają też odpady, musimy je zagospodarować tak, by stały się one „węglem XXI wieku”. Jako Polska i Europa jesteśmy w historycznym miejscu – UE podjęła wysiłek wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu i powinniśmy wykorzystać tę okazję, by wykorzystać środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych instrumentów finansowych. Jeśli teraz nie wykorzystamy tej szansy, za 10 lat będzie nam trudno nadrobić dystans, które świadomie dokonują transformacji – stwierdził wiceminister klimatu.

– W tej chwili stoimy przed wielkim wyzwaniem, by stworzyć alternatywę dla regionów górniczych, która będzie atrakcyjna. Jest na to ogromna szansa. Moim zdaniem technologie, które mogą być motorami gospodarki, to OZE, jak morskie farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, czy rozwój sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dla energii elektrycznej oraz gazu. Gaz może być paliwem przejściowym, szczególnie w kontekście wysokosprawnej kogeneracji. Węgiel i ropa jeszcze długo będą elementem polskiego miksu energetycznego, ale już od dawna energia ze źródeł odnawialnych jest tańsza. Odchodzenie od węgla powinno być jednak procesem ewolucyjnym – zaznaczył.

Opracował Michał Perzyński