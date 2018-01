ARP złożyła ofertę nabycia Stoczni Gdańsk i GSG Towers

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa ARP złożyła ukraińskim właścicielom ofertę nabycia akcji Stoczni Gdańsk S.A. i udziałów w GSG Towers Sp. z o.o. Złożenie oferty poprzedziło przeprowadzenie audytu transakcyjnego, uwzględniającego kondycję handlową, finansową, prawną i podatkową spółek, który dał podstawy do określenia faktycznej ich wartości. ARP oczekuje, że uzgodnienie ostatecznych warunków transakcji odbędzie się bez zbędnej zwłoki.

– Złożyliśmy uczciwą ofertę i chcemy jak najszybciej sfinalizować transakcję. Sytuacja Stoczni Gdańsk oraz GSG Towers jest trudna, nie z naszej winy, bo nie mamy nad nimi kontroli operacyjnej. Przejęcie spółek przez ARP na pewno ustabilizuje sytuację obu firm, choćby przez to że zwiększy się dostęp do finansowania, niezbędnego do pozyskiwania nowych kontraktów oraz możliwe będzie rozpoczęcie procesów naprawczych. Naszym celem jest ustabilizowanie sytuacji w Stoczni Gdańsk i GSG Towers, a docelowo rozwój obu firm. Aby efektywnie wykorzystać w przyszłości potencjał obu spółek potrzebne są szybkie działania naprawcze i pozyskanie kontrahentów. Jesteśmy zdeterminowani, ale musimy odzyskać realny wpływ na to co dzieje się w spółkach – podkreśla Marcin Chludziński, prezes ARP.

Obecnie ARP, mając w Stoczni Gdańsk ponad 18 procent akcji, a w spółce GSG Towers, produkującej wieże do elektrowni wiatrowych 50 procent udziałów, nie ma kontroli operacyjnej nad działalnością finansową i handlową obu spółek.

Preferowanym przez ARP scenariuszem jest przejęcie wszystkich akcji Stoczni Gdańsk oraz udziałów GSG Towers, tak by na bazie tych spółek móc w przyszłości wznowić produkcję dla przemysłu stoczniowego w Gdańsku. Niewykluczone jednak, że ze względu na pewne poważne ryzyka prawne, możliwy będzie tylko zakup wybranych aktywów stoczniowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu