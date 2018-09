Tchórzewski: Nie ma powiązania między Baltic Pipe i morskich farm wiatrowych

Ze strony Danii nie ma warunku: morskie farmy wiatrowe na polskim Bałtyku w zamian za zgodę na gazociąg Baltic Pipe – zapewnił w poniedziałek w Kopenhadze minister energii Krzysztof Tchórzewski.

„Nie ma takiego warunku, by duńska zgoda na Baltic Pipe była uzależniona od ich wejścia na polski Bałtyk z projektami offshore” – powiedział minister.

„W Europie jest przyjęty system aukcyjny i my nie mamy możliwości, by komukolwiek cokolwiek obiecać” – podkreślił Tchórzewski. Ale zadeklarował jednocześnie, że w Polsce zostaną stworzone dobre warunki do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Jak mówił – z jego rozmów z duńskimi przedsiębiorcami, którzy uczestniczyli w polsko-duńskiej konferencji energetycznej w Kopenhadze, wynika, że są oni „niezwykle zainteresowani” dostawą urządzeń do kogeneracji (jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej). To interesuje ich bardziej niż offshore – ujawnił Tchórzewski.

Polska Agencja Prasowa