Brytyjczycy publikują sprawozdanie regulatora jądrowego

Organ dozoru jądrowego Wielkiej Brytanii UK’s Office for Nuclear Regulation (ONR) opublikował roczne sprawozdanie, w którym przedstawił zakres prowadzonych działań regulacyjnych. Obejmuje on ponad 1000 inspekcji, potwierdzenie akceptacji projektu dla nowego reaktora, trwającą modernizację przepisów oraz udział w pierwszym europejskim przeglądzie zarządzania elektrowni jądrowych.

W minionym roku przeprowadzono ponad 1000 inspekcji w 36 obiektach posiadających zezwolenia na prowadzenie regulowanej działalności, w celu zapewnienia, że zostały spełnione wymagane normy bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa oraz zatrudnionych pracowników. Wydano potwierdzenie akceptacji projektu (design acceptance confirmation – DAC) dla projektu reaktora UK Advanced Boiling Water Reactor (UK ABWR) opracowanego przez Hitachi-GE.

ONR osiągnął znaczący postęp w rozwoju systemu zabezpieczeń (safeguards) Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowe (NPT) w ramach przygotowań do wystąpienia Wielkiej Brytanii z organizacji Euratom.

W imieniu grupy europejskich organów regulacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego (European Nuclear Safety Regulators Group) ONR kierował wzajemną oceną (peer review) testów odpornościowych (stress tests) białoruskiej elektrowni jądrowej budowanej w Ostrowcu. Nadzorował także przygotowanie krajowego raportu na VI spotkanie przeglądowe Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management).

W przeprowadzonym po raz pierwszy badaniu interesariuszy, 83% respondentów zapewniło, że ich zdaniem ONR prawidłowo realizuje swoją misję, niektórzy wyrażali jednak obawy odnośnie zachowania zdolności i możliwości ONR w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. Liczba personelu Biura wzrosła w ostatnim okresie o 8% do 564 stanowisk pełnoetatowych.

Zdaniem Marka Foy’a – głównego inspektora dozoru jądrowego większość posiadaczy zezwoleń na działalność jądrową w Wielkiej Brytanii kontynuuje działania w celu osiągnięcia wysokich standardów bezpieczeństwa, ONR stosuje natomiast znacznie podwyższony poziom uwagi w stosunku do niewielkiej liczby licencjobiorców, którzy nie spełniają norm oczekiwanych przez urząd. Obiekty te są bezpieczne, ale ONR współpracuje ściśle nad opracowaniem zdefiniowanych planów poprawy sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.

World Nuclear News/CIRE.PL