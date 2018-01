Cyberprzestępczość stanowi wyzwanie dla transformacji cyfrowej

W najnowszym badaniu rynkowym przeprowadzonym przez Frost & Sullivan, dotyczącym opinii użytkowników końcowych na temat zarządzania procesem transformacji cyfrowej, 54 procent spośród badanych specjalistów ds. IT wskazało cyberprzestępczość i cyberszpiegostwo jako największe wyzwania w tym obszarze.

Następnym najczęściej wskazywanym wyzwaniem była integracja systemów. Inne godne zauważenia wnioski to między innymi: znaczne inwestycje dokonywane przez działy ds. IT w produktywność; zwiększenie obecności cyfrowej; a także komunikację/integrację narzędzi współpracy z innym oprogramowaniem biznesowym (Microsoft Office, Google-G-suite, CRM, ERP) oraz aplikacjami pionowymi.

Niniejsza analiza rynkowa pt.: „Opinie użytkowników końcowych na temat procesu zarządzania transformacją cyfrową, Europa, 2017 r.”, (An End-User Perspective on Navigating Digital Transformation, Europe, 2017) przeprowadzona przez Frost & Sullivan, globalną firmę doradczą wskazuje, że największymi korzyściami osiągniętymi przez organizacje wdrażające technologie z zakresu Internetu Rzeczy to usprawniona obsługa klienta, lepszy marketing oraz automatyzacja manualnych procesów.

Badanie miało na celu zrozumienie wyzwań związanych z obszarem IT, jakie stoją przed organizacjami; monitorowanie statusu transformacji cyfrowej, w tym nowych rozwiązań takich jak sztuczna inteligencja, AR/VR i mCommerce; ocenę obecnych i przyszłych zastosowań technologii komunikacji biznesowej; ocenę czynników napędzających inwestycje w technologie komunikacyjne, określenie wielkości budżetów przeznaczonych na IT; a także określenie trendów komunikacyjnych oraz trendów w branży IT.

„Trzy główne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w dzisiejszych czasach to centra danych, rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązania z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów. Technologie, które mają największy wpływ na zwiększenie przychodów i zmniejszenie kosztów, to technologie z zakresu cyberbezpieczeństwa, big data i analizy danych, a także centrów danych” – podkreśla Alpa Shah, Global VP, w dziale Digital Transformation w firmie Frost & Sullivan.

Zapytane o kluczowe inwestycje, jakie należy podjąć, by zapewnić sukces procesu transformacji cyfrowej przez okres następnych pięciu lat, europejskie organizacje najczęściej wskazywały dostawę produktów w formie usługi (XaaS). Około 59 procent respondentów w Europie planuje zwiększenie budżetu przeznaczonego na IT, co daje średni wzrost na poziomie 19 procent. Poziom inwestycji w Europie znajduje się poniżej globalnej średniej plasującej się na poziomie około 26 procent. Może to wskazywać, że europejscy respondenci wykazują mniejszą pewność co do wzrostu swoich przychodów i możliwości inwestycyjnych.

„Z drugiej strony optymizm związany z byciem pierwszym użytkownikiem oraz wzrost inwestycji w IT na poziomie 19 procent dobrze wróży na przyszłość dla dostawców rozwiązań z obszaru IT” – dodaje Shah. „Sukces odniosą firmy, które są w stanie skutecznie pomagać użytkownikom końcowym we wdrażaniu strategii transformacji cyfrowej.”

