Fortum zaprezentował taryfę antysmogową

Pod koniec ubiegłego roku rząd wprowadził tzw. „taryfę antysmogową”. Taryfa G12as wzbudziła jednak dyskusje, na ile opłaci się klientom i czy będzie wystarczającą zachętą do korzystania z ogrzewania elektrycznego. Fortum widzi w niej jednak nie tylko szansę dla środowiska, ale też dla rozwoju swojego biznesu. Wprowadza własną taryfę, która obniża koszty ogrzewania na tyle, że ma szansę przekonać ludzi do przestawienia się na ogrzewanie elektryczne.

Problem niskiej emisji i związanego z nią smogu jest szczególnie odczuwalny na wsiach i w miastach, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza. Powszechnie stosowane są tam indywidualne piece, opalane węglem niskiej jakości, a czasem nawet odpadami. Chcąc przekonać Polaków do korzystania z ogrzewania elektrycznego i rezygnacji z przestarzałych pieców grzewczych, Fortum wprowadza własną ofertę antysmogową, która idzie znacznie dalej niż dotychczasowe propozycje dostępne na polskim rynku. Eksperci Fortum szacują, że dzięki ich ofercie oszczędności względem standardowej taryfy mogą sięgać nawet 40%, a w porównaniu z już dostępnymi taryfami antysmogowymi różnica może wynieść ok. 20%.

Zatwierdzona przez URE w styczniu br. taryfa G12as przewiduje niższe stawki dystrybucyjne dla energii elektrycznej od 22:00 do 6:00. W pozostałych godzinach odbiorca jest rozliczany według taryfy G11. Obniżenie cen za prąd ma zachęcić Polaków do korzystania z ogrzewania elektrycznego i rezygnacji z przestarzałych pieców grzewczych, które są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Rządowa taryfa antysmogowa była jednym z bardziej oczekiwanych kroków w walce ze smogiem. Jej wprowadzenie wzbudziło jednak liczne dyskusje, dotyczące zwłaszcza korzyści finansowych dla klientów indywidualnych.

– Taryfa antysmogowa może przyczynić się do poprawy jakości powietrza, pod warunkiem, że Polacy zobaczą w niej realne oszczędności. Przed wprowadzeniem naszej odpowiedzi na G12as zapytaliśmy klientów o ich opinie – 80% przyznało, że ma problem z porównaniem ofert i wyliczeniem oszczędności względem standardowej taryfy. Największym utrudnieniem jest fakt, że taryfa antysmogowa dotyczy jedynie tych odbiorców, którzy odnotowali wyższe zużycie energii niż w ubiegłym roku. Mając na uwadze te problemy, postawiliśmy na maksymalne uproszczenie oferty, aby odbiorca miał świadomość korzyści ekonomicznych. Nasza propozycja realizuje postulaty rządu z uwzględnieniem oczekiwań polskiego odbiorcy energii – komentuje Mariusz Caliński z Fortum, odpowiedzialny za sprzedaż gazu i energii elektrycznej w Polsce.

Fortum proponuje klientom możliwość nabywania energii elektrycznej w dwóch cenach w ciągu doby. Zużycie energii elektrycznej w godzinach od 22.00 do 6.00 będzie rozliczane w cenie 0,1229 zł brutto za 1kWh. Niższa stawka obowiązuje dla całej ilości energii zużytej w tej strefie. W pozostałych godzinach cena wyniesie 0,2950 zł brutto.

Według wyliczeń Fortum dla domu jednorodzinnego, dla którego przeciętne zużycie energii wynosi 5000 kWh energii rocznie, oferta antysmogowa oznacza nawet 700 zł oszczędności względem standardowej taryfy. W przypadku dużego domu o zużyciu 8000 kWh oszczędności mogą wzrosnąć do nawet 850 zł. Umowa obowiązuje przez 3 lata, ale w każdej chwili można zerwać ją bez żadnych konsekwencji. – Można przekonać odbiorców do ekologicznych źródeł ciepła, ale trzeba im wskazać realne korzyści. Doświadczenia Fortum w Polsce pokazują, że klienci są zainteresowani elastycznymi taryfami i coraz chętniej z nich korzystają. Na naszą ofertę darmowych godzin nocnych zdecydowało się już prawie dwa tysiące odbiorców – dodaje Mariusz Caliński.

Fortum chce zachęcić Polaków do wyboru przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła. Według szacunkowych danych co roku w Polsce sprzedawanych jest ok. 200 tys. kotłów na węgiel, a większość z nich (ok. 70%) to kotły o bardzo złych parametrach emisyjnych.

– W miastach takich jak Wrocław, gdzie możliwa jest rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej, inwestujemy w rozwój sieci. Jednak problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy także miast i wsi, gdzie w perspektywie wieloletniej nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. Tam również należy wyeliminować tzw. „kopciuchy” i w tym przypadku rozwiązaniem staje się zmiana ogrzewania na elektryczne. Mieszkańcy muszą jednak wiedzieć, że ta zmiana będzie dla nich korzystna – komentuje Caliński.

Podejmowane przez Fortum działania w walce ze smogiem są częścią globalnej strategii dążenia do czystszego świata. W stolicy Dolnego Śląska Fortum realizuje program „CZYSTA ENERGIA DLA WROCŁAWIA”, który zakłada m.in. rozbudowę sieci ciepłowniczej, rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, edukację ekologiczną i specjalny pakiet antysmogowy dla miasta. W ramach pakietu Fortum przeznaczy również milion złotych na wsparcie budowy wewnętrznych instalacji grzewczych.

Fortum