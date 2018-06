Francja obniży taryfy dla wiatraków

Według informacji przekazanej przez ministra ochrony środowiska Nicolasa Hulota, Francja zmniejszyła dotacje dla pierwszych sześciu planowanych morskich farm wiatrowych z dotychczasowych 180-230 EUR/ MWh do około 150 EUR za MWh (megawatogodzinę).

Dotyczy to następujących projektów: farmy Saint-Nazaire o mocy 480 MW i Courseulles o mocy 450 MW należące do konsorcjum EMF, Fecamp o mocy 498 konsorcjum WPD oraz Saint-Brieuc o mocy 496 grupy Iberdrola-led Ailes Marines. Wszystkie te cztery projekty mają być uruchomione do 2023 roku. Farmy Noirmoutier i Tréport, każda o mocy 496 MW należące do konsorcjum LEM

zostaną uruchomione w 2024 roku.

Powyższe projekty morskich farm wiatrowych wygrały przetargi na budowę w roku 2012 i 2014. Na początku tego tygodnia Prezydent Macron zatwierdził ich realizację.

We Francji 75 procent energii elektrycznej pochodzi z elektrowni jądrowych. Zgodnie z francuskim prawem firma EDF sprzedaje energię z atomu po 42 EUR/MWh. Cena mogłaby być jednak niższa, bo koszt produkcji energii elektrycznej we francuskich elektrowniach jądrowych wynosi 32 EUR/MWh.

ReNews/Reuters