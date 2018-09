Gazociąg EUGAL otrzymał zgodę na budowę w południowej Saksonii

Władze wschodnioniemieckiego landu Saksonia w Dreźnie wydały zgodę na budowę północnej sekcji gazociągu EUGAL. Prace mogą ruszyć już we wrześniu.

Władze w Dreźnie wydały w czwartek zgodę na budowę gazociągu firmie Gascade, odpowiedzialnej za projekt. Sekcja przebiega od gminy Schönfeld w powiecie Meißen do miejscowości Wilsdruff w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Już rozpoczęły się przygotowania do prac 52-kilometrowego odcinka. Budowa ma się zacząć w przyszłym tygodniu. Pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię nieopodal miejscowości Coswig w powiedzie Meißen, gdzie pod rzeką Łabą zostanie wykopany tunel, którym przechodzić będzie gazociąg.

Północnosaksoński odcinek gazociągu ma zostać zbudowany do końca 2019 roku. Firma Gascade zapewnia, że na bieżąco informuje właścicieli działek o postępie prac. Urząd Górnictwa, Geologii i Surowców Naturalnych w Brandenburgii wydał podobną zgodę na budowę już 17 sierpnia. Wkrótce potem rozpoczęła się budowa. – Ściśle współpracujemy z lokalnymi społecznościami i bierzemy pod uwagę ich ewentualne zastrzeżenia – powiedział Ludger Hümbs, project manager gazociągu EUGAL. – Mamy nadzieję, że wkrótce otrzymamy wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę odcinka w południowej Saksonii, a wtedy przyjdzie czas na stację eksportową w Deutschneudorf – dodał Hümbs

EUGAL to projekt 480-kilometrowego gazociągu, od brzegu Morza Bałtyckiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim do granicy niemiecko-czeskiej. To przez niego gaz z Nord Stream 2 ma być eksportowany dalej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Gascade/Michał Perzyński