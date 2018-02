Wójcik: Górnictwo znów zarabia. Czy czas na podwyżki?

Nasza największa spółka węglowa, czyli Polska Grupa Górnicza, ma co robić. Ma ważną rolę do spełnienia w bezpieczeństwie energetycznym zapewniając surowiec dla rodzimych odbiorców, czyli przede wszystkim energetyki zawodowej. Powinna też zadbać o rynek odbiorców indywidualnych. Czy ma też zadbać – i jak – o górników? – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.



PGG, która w ubiegłym roku została połączona z Katowickim Holdingiem Węglowym, po fuzji miała zostać dokapitalizowana kwotą 1 mld zł przez inwestorów: PGNIG Termika SA (300 mln zł), Enea SA (300 mln zł), Towarzystwo Finansowe SILESIA (200 mln zł), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (100 mln zł) oraz Energa Kogeneracja sp. z o.o. (100 mln zł). 31 stycznia przekazana została ostatnia transza wynosząca 300 mln zł zamykająca cały proces dokapitalizowania. PGG wkracza w samodzielność, co niemal zbiega się z rządowym programem dla górnictwa węgla kamiennego do 2030 r.

„Nie można ulec presji podwyżek”

Czas pokaże, jak przebiegać będzie realizacja tego programu, który jest dobrze skonstruowany – uważają eksperci. Jeden z naszych rozmówców, prof. Andrzej Barczak z Akademii Ekonomicznej w Katowicach zwraca uwagę, że teraz ceny węgla są wysokie i rynek poszukuje węgla. Prognozy mogą się sprawdzać w krótkim okresie. Ale prognozy średnio- i długoterminowe na rynku węgla często się nie sprawdzają i zamiast koniunktury mamy dekoniunkturę. W realiach bowiem w dłuższym okresie może wystąpić wiele nieprzewidzianych zdarzeń.

Już dziś więc trzeba się zastanowić nad tym, jakie działania trzeba będzie podejmować wobec dekoniunktury – mówi nasz rozmówca. Jego zdaniem należy stale monitorować międzynarodowy rynek węgla – podaż, popyt oraz ruch cen.

Rodzime spółki górnicze muszą mieć możliwość szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym – podkreśla prof. Barczak – Nie można ulec presji na podwyżkę płac w górnictwie, która pojawiła się dzięki widocznej poprawie wyników sektora. Obecnie środki wypracowane przez PGG muszą iść na realizację inwestycji. To musi być priorytet dla polskiego górnictwa węgla kamiennego. I te inwestycje należy realizować szybko. Chodzi o to, aby przygotowane środki zostały sprawnie zaangażowane i przygotowały nam stabilność. Przecież z jednej strony mamy już zapewnionych odbiorców, z drugiej strony musimy im zagwarantować stabilność dostaw węgla kamiennego.

„Górnictwo szuka pracowników”

Nieco inaczej ocenia sytuację dr inż. Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. W rozmowie z BiznesAlert.pl również stwierdza, że „niedawno przyjęty przez rząd program dla górnictwa do 2030 r. jest niezły, jednak wiadomo – diabeł tkwi w szczegółach. Z różnych stron padają pytania, czy uda się zrealizować cele zawarte w programie dla górnictwa. Ale polityk szczególnie zwraca uwagę na problem płac. – „To nie są płace nadmiernie dobre, a praca górnika dołowego obecnie wymaga wysokich kwalifikacji pozostając nadal ciężką i niebezpieczną. Zwracam uwagę, że obecnie w górnictwie poszukuje się pracowników, a w takiej sytuacji płac nie można pomijać. Oczywiście – płace muszą zależeć od kilku czynników. Od kondycji pracodawcy czyli przedsiębiorstwa. Od ceny uzyskiwanej na rynku, a więc także od wydajności i wyników pracy. Według tych czynników należy skonstruować i wynegocjować ze stroną społeczną nowy zbiorowy układ pracy w górnictwie węgla kamiennego, zamknie pewien cykl restrukturyzacyjny w PGG.Trzeba ten układ też uprościć i ułożyć z dwóch części – stałej oraz zmiennej, zależnej od wyników osiąganych w górnictwie.

Dr Steinhoff podkreślił: – przy okazji muszę powiedzieć, że już nie mogę słuchać o tych rzekomych przywilejach górników. Gdy się zastanowić, to każdy niemal zawód ma swoją specyfikę, którą na upartego nazwać przywilejami. Tymczasem górnictwo dawno przestało być zawodem atrakcyjnym, a w kopalniach jednak musimy zatrudniać górników. Wszystko jedno, czy to będą kopalnie PGG, czy należące do spółek australijskich.

Problemy kondycji PGG były przedmiotem spotkania w Katowicach szefów Ministerstwa Energii z przedstawicielami strony społecznej 31 stycznia br. Omawiano m.in. kwestię zwiększenia stabilności dostaw węgla oraz podniesienia wydajności pracy i efektów restrukturyzacji branży. Tchórzewski przyznał, że jest wiele różnych problemów do rozwiązania, i wobec tego możemy cieszyć się, że wynik spółki jest dodatni. I zrobić wszystko, żeby wynik PGG systematycznie się poprawiał, żeby spółka nie tylko uzyskiwała wynik dodatni, ale żeby również schodziła z zadłużenia. Minister ocenił, że obecny wynik „dobrze rokuje na przyszłość, na tak ważny plan inwestycyjny”.