Krok milowy Azotów w Niemczech

Grupa Azoty chce przejąć niemieckiego potentata w sektorze chemicznym. Chce otrzymać komplet zgód korporacyjnych i zezwoleń urzędów regulacyjnych najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2019 roku.



– Chcemy przejąć sprawdzonego globalnego producenta, który ma bardzo dobrą opinię, a jego produkty są wysoko oceniane – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty, na konferencji prasowej.

Według niego transakcja wpisuje się w strategię Grupy do 2020 roku. – Duży nacisk położyliśmy na rozwój oferty specjalistycznej i poszukiwanie okazji akwizycyjnych w tym zakresie. Grupa COMPO Expert spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Dzięki przejęciu uzupełnimy portfolio produkcyjne. Co ważne, nie ma konkurencji z dotychczasową paletą produktową – stwierdził.

Grupa COMPO EXPERT jest niezależnym, globalnym producentem nawozów specjalistycznych skierowanych do odbiorców profesjonalnych na rynkach w ponad 100 państwach w Azji, Europy, obu Ameryk i Afryki Południowej. Zatrudnia ponad 600 pracowników.

Finalizacja transakcji będzie mogła nastąpić po uzyskaniu zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Grupy Azoty, który zaplanowano na 8 października, oraz zgód odpowiednich organów regulacyjnych. Ma to nastąpić nie wcześniej, niż w czwartym kwartale 2018 roku i nie później, niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Całkowita cena nabycia 100 proc. udziałów w Grupie COMPO EXPERT ma nie przekroczyć 235 mln euro. Jak zapewnia kierownictwo Azotów kwota zostanie całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy linii kredytowych.

Jak zaznaczył prezes Wardacki rynek polski nie był dotąd celem COMPO EXPERT. – Patrząc na specyfikę Polski gdzie blisko 18 proc. areału stanowią grunty pod uprawy sadownicze i warzywnicze liczymy, że produkty COMPO EXPERT uzupełnią nasza ofertę na rodzimym rynku – mówił.

– Przeprowadziliśmy odpowiednie analizy. Wszystkie ryzyka zostały ograniczone. Mamy świetne ubezpieczenia, które zabezpieczają nam ewentualne zagrożenia. Nie obawiamy się żadnych konsekwencji dla Grupy Azoty – dodał.

Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty ocenił, że zakup COMPO EXPERT to ,,milowy skok”. – Z dnia na dzień otrzymujemy to, do czego dążymy. Musimy iść w stronę produktów specjalistycznych. Nie musimy tracić czasu na badania, porażki, zdobywanie rynku. Zyskujemy bardzo dużo. Ten efekt nie jest wliczony w wartość. To ogromny potencjał i skok technologiczny – powiedział.

Podkreślał, że Azoty traktują zakup niemieckiej spółki jako cel strategiczny. – To pokazuje, że nie myślimy tylko o tym co będzie w przyszłym roku, ale w perspektywie długofalowej – mówił.

Według wiceprezesa Łapińskiego Azoty mierzą się z dużą konkurencją ze Wschodu. – W przypadku produktów specjalistycznych takiej konkurencji nie mamy. Podobnie jak w tworzywach. To kolejny krok w kierunku dywersyfikacji naszych produktów. Jeżeli my nie kupimy COMPO EXPERT to kupi ją ktoś inny. Musimy myśleć o przyszłości Grupy. Widzimy dokąd zmierza konkurencja – dodał.

Jego zdaniem zakup COMPO EXPERT wytworzy synergię w obszarze know-how produkcji, sprzedaży, badań i rozwoju, surowcowo-produktowym oraz finansowania.

Piotr Stępiński