Jest decyzja Grupy Azoty. Ruszy przetarg na blok węglowy w Puławach

Elektrownia Puławy z Grupy Azoty 30 stycznia 2018 roku podjęła decyzję o uruchomieniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy bloku węglowego na terenie zakładowej elektrociepłowni w Puławach – poinformowała grupa w komunikacie.

Paramenty nowego bloku

Jak wynika z komunikatu Grupy Azoty we wtorek 30 stycznia 2018 r. spółka Elektrownia Puławy zatwierdziła parametry projektu bloku energetycznego na węgiel kamienny zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i podjęła decyzję o uruchomieniu postępowania przetargowego.

Nowy blok węglowy o mocy 100 MWe ma powstać na terenie zakładowej elektrociepłowni w Puławach, z którą będzie ściśle zintegrowany. Zgodnie z założeniami budżet inwestycji wynosi ok. 890 mln zł. Harmonogram zakłada, że regularna eksploatacja rozpocznie się do końca 2021 roku.

Węgiel zamiast gazu

Przypomnijmy, że pod koniec marca 2017 roku Grupa Azoty Puławy podjęła decyzję o zamknięciu przetargu na wybór generalnego wykonawcy na budowę bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe. Jednocześnie zarząd uzyskał kierunkową zgodę na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu polegającego na budowie bloku w oparciu o węgiel kamienny.

Grupa Azoty/BiznesAlert.pl