Kanada chce ułatwić nocne ładowanie samochodów elektrycznych

Rząd kanadyjskiej prowincji Ontario wychodzi na przeciw potrzebom użytkowników aut elektrycznych i przygotowuje rozwiązania mające ułatwić instalowanie ładowarek w budynkach wielorodzinnych.

Wniosek nie będzie mógł być odrzucony

Nowe regulacje wejdą w życie 1 maja 2018 roku będą uniemożliwiały zarządcom budynków odrzucanie wniosków składanych przez właścicieli samochodów elektrycznych i instalowanie ładowarek o ile spełnią oni określone warunki. Takie podejście to realne usuwanie barier i gwarancja, że elektromobilność w Kanadzie będzie się rozwijać.

Usuwanie barier

W oświadczeniu rządu wydanym 23 kwietnia 2018 można przeczytać, że „Te nowe zasady mają na celu ułatwienie instalacji systemów ładowania pojazdów elektrycznych jednocześnie usuwają bariery dla użytkowników mieszkań, którzy już jeżdżą samochodami elektrycznymi bądź myślą o ich zakupie umożliwiając im ładowanie swoich pojazdów w miejscu zamieszkania”.

Przedstawiciel rządu Minister ds. rządowych i konsumentów Tracy MacCharles powiedziała, że władze wiedzą, że jedną z największych barier jakie hamują decyzje o zakupie samochodu elektrycznego jest obawa o miejsce ładowania tam gdzie się mieszka.

Electric Vehicle Incentive Program nie dla Tesli

W marcu 2018 roku rząd rozszerzył program na rzecz pojazdów elektrycznych Electric Vehicle Incentive Program (EVIP) i zapewnił nabywcom takich pojazdów rabat w wysokości 14 tysięcy dolarów przy zakupie. Obejmuje on także pojazdy na ogniwa paliwowe. Na wsparcie w zakupie będą mogli liczyć także nabywcy hybryd plug-in. Ulgi są wyliczanie na podstawie zasięgu pojazdu, liczby miejsc oraz ceny. Pojazdy kosztujące więcej niż 75 tysięcy dolarów nie są objęte programem wsparcia. BMW i3 w Kanadzie kosztuje obecnie nieco powyżej 47 tysięcy dolarów, Ford Focus 32 tysiące dolarów, Kia Soul 36 tysięcy dolarów podobnie Nissan LEAF II. Wśród modeli Tesli mieszczących się w progu gwarantującym rabat jest tylko Model 3.

Modyfikacje programu z 2010 roku

Prace nad przepisami trwały od kilku miesięcy. W grudniu 2017 roku mówiono o możliwych zmianach w przepisach regulujących powstawanie infrastruktury do ładowania w blokach i budynkach wielorodzinnych. Działania prowincji są podyktowane chęcią ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Do 2020 roku poziom emisji ma się zmniejszyć o 15 procent w porównaniu z rokiem 1990.

Plany Ontario zakładały, że do 2020 roku pięć procent wszystkich pojazdów w prowincji stanowić będą samochody elektryczne. Według najnowszych analiz prawdopodobnie nie uda się osiągnąć tego poziomu.

Ontario to najbardziej zaludniona prowincja Kanady z najsilniejszą lokalną gospodarką. Na jej terytorium znajdują się dwa największe kanadyjskie ośrodki Ottawa (stolica kraju) oraz Toronto.

Prowincje Ontario, Quebec i Kolumbia Brytyjska realizują niezależne programy rozwoju elektromobilności. EVIP w Ontario został uruchomiony w 2010 roku.

Ministerstwo Transportu Prowincji Ontario/Agata Rzędowska