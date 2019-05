KGHM przystąpił do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

KGHM Polska Miedź S.A. dołączył do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Deklarację Partnerską Przystąpienia do „Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” 17 maja podpisali członkowie zarządu KGHM – Wiceprezes ds. Produkcji Radosław Stach i Wiceprezes ds. Rozwoju Adam Bugajczuk oraz Prezes Zarządu LSSE Krzysztof Sadowski, Przemysław Bożek Wiceprezes Zarządu LSSE i Piotr Wojtyczka Wiceprezes Zarządu LSSE.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. powstał w kwietniu 2015 roku. Ideą jego działania jest rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy pomiędzy m.in. przedsiębiorcami, szkołami i uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo – badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszystkimi zainteresowanymi rozwojem szkolnictwa branżowego i rynku w zakresie transferu wiedzy, technologii oraz kadr.

– Dołączenie do Klastra Edukacyjnego wpisuje się w realizację przyjętej pod koniec ubiegłego roku Strategii na lata 2019-2023. Wśród zadań, jakie przed sobą stawiamy, jest m.in. wsparcie rozwoju kompetencji przyszłości, które zaczyna się na poziomie edukacji i współpracy ze szkołami. Wiemy, że wykwalikowani pracownicy to kapitał firmy. Elastyczność i efektywność ekonomiczna jest możliwa tylko przy ich zaangażowaniu – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Zarząd KGHM stawia sobie za cel wspieranie kształcenia zawodowego w regionie. W ostatnim czasie podjęto szereg działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa.

– Nasza ścisła współpraca ze szkołami w regionie to podstawa późniejszych sukcesów, zarówno spółki jak i mieszkańców. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i ciężko pracujemy na rzecz regionu. Rozumiemy, że poprzez nasze działania kształtujemy lokalną społeczność. Czujemy się więc zobowiązani do wspierania rozwoju szkolnictwa i inicjowania działań prowadzących do wzrostu kompetencji i potencjału naszych obecnych i przyszłych pracowników – dodała Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny. ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W ramach współpracy KGHM ze szkołami średnimi z Zagłębia Miedziowego, Spółka organizuje m.in. zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz praktyki zawodowe, przygotowuje uczniów do uzyskania wybranych uprawnień zawodowych przed ukończeniem szkoły, umożliwia udział w dodatkowych szkoleniach dla młodzieży i nauczycieli, funduje stypendia dla wyróżniających się uczniów oraz wspiera szkoły w modyfikowaniu programów nauczania.

