Kolejny udany okres dla elektromobilności

Popularność osobowych pojazdów elektrycznych w Unii Europejskiej po raz kolejny zanotowała duży wzrost – informuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, powołując się na dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA).

W II kwartale 2018 r. w państwach członkowskich UE zarejestrowano 72 168 pasażerskich EV (pojazdy w pełni elektryczne, hybrydy typu plug-in, pojazdy elektryczne z range extenderem, pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi). Oznacza to wzrost o 43,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.

– W segmencie samochodów w pełni elektrycznych typu BEV liczba nowych rejestracji wyniosła w 32 202 szt. To wzrost o 45,5 proc. rok do roku. W segmencie hybryd plug-in zarejestrowano z kolei 39 966 nowych pojazdów, co oznacza wzrost o 42,4 proc. – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Coraz większą popularnością cieszą się również „klasyczne” hybrydy, pozbawione możliwości doładowania baterii z zewnętrznego źródła energii. W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku klienci z UE nabyli 151 835 pojazdów tego rodzaju (wzrost o 49,2% r/r).

Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej w drugim kwartale 2018 r. najwięcej EV zarejestrowano w Niemczech (16 406 szt.; wzrost o 35,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.), Wielkiej Brytanii (15 230 szt.; wzrost o 41,6 proc. r/r), we Francji (10 605 szt.; wzrost o 16,3 proc. r/r), Szwecji (6 405 szt.; wzrost o 49,1 proc. r/r) oraz w Holandii (5 184 szt., wzrost o 118,2 proc. r/r).

– Pozycję lidera elektromobilności w całej Europie zajmuje Norwegia (19 607 sprzedanych EV, wzrost o 43 proc. r/r) – dodaje Maciej Mazur z PSPA.

Wzrost popularności samochodów elektrycznych wśród nabywców odnotowano również w Polsce. W II kwartale 2018 r. nad Wisłą zarejestrowano 330 osobowych EV – o 53,5 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Z kolei liczba rejestracji „klasycznych” hybryd osiągnęła poziom 5 306 szt. (wzrost o 40,2% r/r).

Jak wynika z licznika elektromobilności dostępnego na stronie internetowej pspa.com.pl, po polskich drogach porusza się już łącznie ponad 2 100 samochodów elektrycznych.

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych