Kurtyka: Dywersyfikacja i elektromobilność mogą pomóc rozwiązać problemy Trójmorza

Pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP24 Michał Kurtyka wystąpił na konferencji „COP24 and the Future of Climate Policy: What Role for the Three Seas Initiative?”. Wypowiedział się tam na temat współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza podczas katowickiego szczytu klimatycznego.

– W regionie Trójmorza wszyscy mierzymy się z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą globalne ocieplenie. Jednym z nich jest na przykład pustynnienie i susze, które przynoszą wielomiliardowe straty. Trójmorze nie jest jednolite pod względem środowiska czy energetyki. Czesi polegają na energetyce jądrowej, Polska na węglu, ale możemy pomyśleć o współpracy w kilku obszarach. Może być to na przykład integracja OZE z siecią i rozwój magazynów energii, stworzenie wspólnego systemu energetycznego, podnoszenie efektywności energetycznej. Zużycie energii per capita jest w regionie wciąż niższe od średniej w Unii Europejskiej – powiedział Kurtyka.

– Musimy myśleć też o dywersyfikacji naszych miksów energetycznych, w tym gazu, do czego przyczyniają się gazociąg Baltic Pipe czy terminal LNG w Świnoujściu i planowany na chorwackiej wyspie Krk. Te projekty przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w regionie – mówił Kurtyka.

– Rozwiązań szukamy też w sektorze transportu. Po polskich drogach jeździ 13 milionów aut, liczba samochodów wzrosła o ponad sto procent w innych państwach Trójmorza. Ma to zły wpływ na jakość powietrza w miastach i mierzymy się z tym poważnym problemem. Dlatego podczas grudniowego szczytu w Katowicach będziemy zachęcać do dołączenia do porozumienia, w którym zadeklarowaliśmy chęć promocji i wsparcia dla elektromobilności, co może pomóc rozwiązać wiele trudnych kwestii związanych ze środowiskiem w regionie – mówił Kurtyka.