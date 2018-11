ME: Potrzebna preferencyjna taryfa dla magazynów energii

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, Autorzy narodowej strategii energetycznej zebranej w ramach „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” zauważają potrzebę wspierania technologii bateryjnego magazynowania energii, która może być komponentem budowania bezpieczeństwa i elastyczności krajowej energetyki.

W opublikowanym przez rząd projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” podkreśla się wzrost znaczenia magazynowania energii. – Rozwój magazynowania energii także odnosi się do całego kraju – w perspektywie długookresowej każdy odbiorca może być wyposażony w magazyn energii (w tym samochód elektryczny). Szczególnie istotne jest lokowanie magazynów przy źródłach OZE oraz w klastrach energii, gdyż wspiera to stabilne funkcjonowanie KSE. Podobny efekt będzie mieć sukcesywne wdrażanie inteligentnej sieci energetycznej – czytamy w „PEP 2040”.

– Wpływ na to ma rosnąca świadomość i potrzeba zarządzania popytem w celu wypłaszczania krzywej zapotrzebowania na moc, tym samym dążenie do zmniejszania szczytów zapotrzebowania. Drugim elementem determinującym rozwój magazynowania energii jest rosnący udział energii z niesterowalnych odnawialnych źródeł energii – czytamy w projekcie rządowej strategii energetycznej.

– Z jednej strony nie można pozwolić na brak zasilania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie nasłonecznienie, brak wiatru), z drugiej strony nie powinno się zakłócać pracy sieci, gdy popyt jest niski, a źródła pracują efektywnie – oceniają autorzy dokumentu.

W „PEP 2040” technologie magazynowania określa się jako nadal „słabo rozwinięte” i opierające się aktualnie głównie na technologii elektrowni szczytowo-pompowych. Podkreśla się jednocześnie, że rozwój różnych sposobów magazynowania energii idzie w parze z rozwojem elektromobilności.

– Badania poświęcone bateriom napędzającym samochody elektryczne przyczynią się do postępu w zakresie technologii magazynowania energii, a elektryczne auta powinny pełnić rolę magazynów energii. Polska prowadzi współpracę na arenie międzynarodowej w projektach badawczych skoncentrowanych na tej technologii, a pierwszych instalacji należy spodziewać się po 2020 r. – czytamy w projekcie „PEP 2040”.

Autorzy „Polityki” wskazują na potrzebę uregulowania do roku 2020 statusu prawnego instalacji magazynowania, które miałyby świadczyć usługi na rzecz uczestników rynku energii elektrycznej. Takie działania podjęło już Ministerstwo Energii, przygotowując projekt zmian w Prawie energetycznym. Więcej na ten temat w artykule: Będą regulacje dla magazynów energii. Co w nich znajdziemy?

Jednocześnie podkreśla się potrzebę wprowadzenia preferencyjnych taryf dla wprowadzania energii do magazynu, co miałoby wpłynąć m.in. na możliwość zmiany trybu pracy elektrowni szczytowo-pompowych.

Jak czytamy w „PEP 2040”, ambitnym celem jest w ciągu najbliższych 5 lat posiadanie magazynów gromadzących moc odpowiadającą 10 proc. mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych. Oznaczałoby to budowę potencjału magazynowania na poziomie ok. 0,6 GW (lub 0,7 GW w przypadku uruchomienia kolejnych farm wiatrowych w systemie aukcyjnym).

Gramwzielone.pl