Nadzieja na nową metodę pozyskiwania litu

Amerykański start-up Lilac Solutions opracował metodę pozyskiwania litu, pierwiastka wykorzystywanego do popularnych baterii litowo-jonowych, która będzie bardziej efektywna i mniej szkodliwa dla środowiska.

Rynek bateryjnych magazynów energii wykorzystujących technologię litowo-jonową rozwija się bardzo dynamicznie. Większość instalacji bazuje właśnie na litowych rozwiązaniach z uwagi na bardzo dobre parametry pracy m.in. stosunek pojemności do mocy, czy liczba cykli przy danych założeniach. Pojawia się jednak jeden zasadniczy problem, jakim jest proces pozyskiwania litu, a w szczególności jego efektywność i negatywny wpływ na środowisko. Rozwiązaniem problemu może być innowacyjny pomysł opracowany przez amerykański start-up Lilac Solutions.

Obecnie najpopularniejszą komercyjną metoda pozyskania litu jest odparowanie solanki (zawierającej ten pierwiastek) w specjalnie do tego przeznaczonych dużych sadzawkach znajdujących się na świeżym powietrzu. Po procesie odparowania wody, w minerałach, które pozostają znajduje się m.in. lit, który zostaje następnie poddany dalszym procesom obróbki. Przedstawiona metoda ma jednak pewne wady. Wiąże się z dużą ilością chemikaliów wykorzystywanych przy całym procesie. Ponadto, dobre działanie systemu jest w dużym stopniu zależne od warunków pogodowych, a samo wybudowanie instalacji jest czaso- i materiałochłonne.

Metoda opracowana przez Lilac Solutions polega na wymianie jonowej w oparciu o zaawansowane materiały, które w wysokim stężeniu pochłaniają i uwalniają lit z solanki, przy jednoczesnym mniejszym zużyciu wody niż w przypadku tradycyjnej metody. Dużą zaletą innowacyjnego procesu jest bardzo krótki czas ekstrakcji, trwający jedynie kilka godzin. W porównaniu do starej metody wymagającej miesięcy, jest to znacząca różnica. Start-up podkreśla także, że metoda zadziała również w przypadku solanek, w których występują takie pierwiastki jak wapń i magnez, które uniemożliwiają wykorzystanie roztworu w tradycyjnym postępowaniu. Dodatkowo Lilac Solutions szacuje, że technologia może być także stosowana w solankach o niskim stężeniu litu, które w innym przypadku byłyby nieopłacalne do wykorzystania.

Lilac Startups otrzymał w 2017 r. grant w wysokości 150 000$ w ramach programu Small Business Research organizowanego przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych.

Lilac Solution/Clean Technica/Martyna Lis