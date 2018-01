Niemcy szukają chętnych na LNG z ich gazoportu

Metanowiec Al Gattara przypływa do Terminalu LNG w Świnoujściu 8 stycznia 2018. Fot. Gaz-System

Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking GmbH i Vopak LNG Holding B.V są w trakcie tworzenia spółki joint-venture „German LNG Terminal GmbH”. Jejcelem jest budowa i zarządzanie importowym terminalem LNG w północnych Niemczech. Terminal zapewni również usługi dystrybucji LNG. Żeby przyciągnąć zainteresowanie rynku i zdobyć wgląd w zainteresowanie ze strony klientów, została uruchomiona procedura Open Season. Ruszyła 17 stycznia 2018 roku.

Terminal oferuje możliwość dalszej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Niemiec i oferuje dostęp do LNG jako alternatywne, niskoemisyjne paliwo dla statków i ciężarówek. Budowa niemieckiego terminalu LNG ma się odbyć w okolicach Brunsbüttel. Bliskość do portu w Hamburgu i firm budowniczych skupionych w regionie stworzyło atrakcyjne środowisko dla biznesu. Po drugiej stronie Kanału Kilońskiego, w bezpośredniej bliskości, znajdą się państwa skandynawskie i basen Morza Bałtyckiego.

Open season

Początek procedury Open Season to kamień milowy w rozwoju pierwszego terminala LNG. Celem obiektu będzie zaoferowanie następujących usług: rozładunek i ładunek statków LNG, magazynowanie LNG, regazyfikacja i wysyłanie do sieci przesyłowej i dystrybucja LNG ciężarówkami i barkami.

W lipcu 2017, trzy firmy odebrały unijne pozwolenie antymonopolowe na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Od wyniku Open Season uzależnione będzie rozpoczęcie konstrukcji pierwszego niemieckiego terminalu LNG. Przewiduje się, że decyzja inwestycyjna zapadnie w 2019 roku, by móc zacząć działać w czwartym kwartale 2022.

Michał Perzyński