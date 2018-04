Innowacje mają usprawnić pracę w elektrowniach PGE

Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z NCBR otrzyma 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.

Opracowaniem robota, którego zadaniem będzie praca w ekstremalnych warunkach i wyręczanie ludzi podczas wykonywania wymagających kontroli kluczowych urządzeń elektrowni, zajmie się zespół ekspertów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE zarządza elektrowniami i kopalniami, oraz AMC TECH i RIOT Technologies.

Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach PBSE, znalazły się jeszcze następujące przedsięwzięcia: badania nad sezonowym akumulatorem ciepła wykorzystującym przemiany termochemiczne i zasilanym z odnawialnych źródeł energii, służącym do ogrzewania pomieszczeń (PGE Polska Grupa Energetyczna, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), opracowanie systemu autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej (PGE Dystrybucja, Apator Elkomtech, MindMade), prace nad instalacją zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym (PGE GiEK), opracowanie inteligentnego układu rekonfiguracji sieci niskiego napięcia wraz z systemem wsparcia służb monterskich (PGE Dystrybucja, Apator Elkomtech, Globema) oraz realizowany przez Bioseco, na rzecz spółki PGE Energia Odnawialna, projekt monitorowania i kontroli systemu elektroenergetycznego pod kątem eksploatacji farm wiatrowych, wydłużenia ich żywotności i optymalizacji oddziaływania na otoczenie.

Konsorcja, w skład których wchodzą spółki z Grupy PGE, wykorzystają tym samym ponad 25 proc. środków przeznaczonych przez NCBR w II Konkursie Programu Sektorowego dla elektroenergetyki na wsparcie przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego. Pula przeznaczona na wszystkie projekty zgłaszane w ramach PBSE wyniosła finalnie 100 mln zł.

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln zł rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju oraz projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki biznesu, spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

