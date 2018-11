PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe

Inwestycję w województwie zachodniopomorskim o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni koncern na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce.

W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku powstaną trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy. Instalacje staną w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. W sumie wybudowane zostaną 33 wiatraki o mocy 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW.

Na potrzeby projektu powstanie też linia wysokiego napięcia pomiędzy Kamieniem Pomorskim i Skrobotowem o długości prawie 30 km, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne oraz parametry pracy sieci dystrybucyjnej w całym regionie.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW.

Grupa PGE weszła na drogę dywersyfikowania źródeł wytwórczych, którego celem jest zmniejszenie emisyjności CO2. Dzięki inwestycjom w nowe farmy wiatrowe na lądzie, a także na morzu Bałtyckim oraz w fotowoltaikę chcemy umocnić się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Nasz cel to posiadanie 25 proc. rynku w 2030 r. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt Klaster umocni PGE na pozycji lidera w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce. Według szacunków, średnioroczna produkcja „zielonej energii” w grupie wzrośnie z ok. 1841 GWh do 2119 GWh. Zwiększy się też moc zainstalowana w należących do niej farmach wiatrowych z 549,98 MW do 647,16 MW.

Wygrana z liczną konkurencją, z którą musieliśmy rywalizować, to duży sukces spółki. Zakończona aukcja stanowiła ogromne wyzwanie, bo po raz pierwszy obejmowała nowe farmy wiatrowe – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energia Odnawialna.

Wprowadzenie w połowie 2016 roku systemu wsparcia opartego o aukcje miało przyczynić się do obniżenia kosztów wsparcia OZE dla odbiorców końcowych, zapewniając jednocześnie stabilne przychody dla inwestorów. Zwycięzcami aukcji są podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, otrzymując w zamian gwarancję, że nie zmieni się ona w całym piętnastoletnim letnim okresie wsparcia. W przypadku projektu Klaster obejmie on lata 2021-2035.

W Grupie Kapitałowej PGE spółką odpowiedzialną za rozwijanie odnawialnych źródeł energii odpowiedzialna jest PGE Energia Odnawialna. Obecnie jest ona największym producentem „zielonej” energii Polsce. Spółka posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

