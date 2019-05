PGG zamierza przejąć spółki Inter-Balt i PGE Paliwa

Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza przejąć spółki PGE Paliwa w Krakowie oraz Inter-Balt w Gdańsku – podała w środę Grupa. Akwizycja ma służyć utworzeniu jednolitego systemu sprzedaży i dystrybucji paliw na krajowym rynku, w miejsce trzech różnych istniejących obecnie struktur.

Przedstawiciele PGG oceniają, iż włączenie obu spółek do grupy PGG spowoduje zmniejszenie kosztów obsługi i dystrybucji paliw, co w perspektywie oznacza niższe ceny dla odbiorców końcowych. Innym efektem przejęcia firm przez Grupę ma być zwiększenie podaży tzw. paliw ekologicznych, przy zagwarantowaniu optymalnej jakości i logistyki dostaw paliw.

Inter-Balt, którego kapitał zakładowy to blisko 3 mln zł, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spedycyjnej w portach w Gdańsku, Gdyni i portach Szczecin-Świnoujście, a także w spedycji kolejowej i samochodowej ładunków masowych i drobnicowych, wyrobów stalowych i kontenerów. PGG chciałaby przejąć 100 proc. udziałów w obu spółkach. Szczegóły przyszłej transakcji nie są na razie znane.

Spółka PGE Paliwa, z kapitałem zakładowym 415 tys. zł, zajmująca się sprzedażą i logistyką dostaw węgla oraz biomasy na polski rynek energii, należy obecnie do firmy PGE Energia Ciepła, zaś właścicielem firmy Inter-Balt jest katowicki Węglokoks.

„Polska Grupa Górnicza będzie mogła efektywniej wykorzystać istniejący potencjał oraz zabezpieczyć dostawy dla rynku krajowego. Ważnym efektem planowanej transakcji będą także działania edukacyjne w obszarze ochrony powietrza oraz metod prawidłowego spalania węgla w gospodarstwach domowych” – podała PGG w środowym komunikacie.

Z kopalń Polskiej Grupy Górniczej pochodzi 60 proc. krajowej podaży tzw. paliw ekologicznych, m.in. popularnego ekogroszku. Swój udział w rynku indywidualnych odbiorców węgla Grupa szacuje na ok. 53,2 proc. Rocznie PGG produkuje ok. 30 mln ton węgla kamiennego – to prawie 47 proc. krajowej produkcji tego surowca i blisko 55 proc. w segmencie węgla energetycznego. Grupa zatrudnia obecnie 41,9 tys. osób.